Toter am Röhrkenweg: 44-Jähriger gesteht bei der Polizei

Hattingen. Nach dem Fahndungsaufruf von Polizei und Staatsanwaltschaft hat sich ein Mann auf der Wache in Hattingen gestellt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Im Fall des getöteten Seniors aus Hattingen hat sich ein Mann gestellt. Das Gericht ordnete Untersuchungshaft an.

44-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein lebloser 71-Jähriger war am Dienstag (28. April) in einem Haus am Röhrkenweg aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten daraufhin um weitere Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Wie sie erst am Montag mitteilten, meldete sich bereits am späten Mittwochnachmittag ein 44-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Hattingen. Er gab an, dass er eine Person getötet habe.

Da die bisherigen Ermittlungen einen Tatzusammenhang ergaben, wurde er vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen dem Haftrichter am Amtsgericht Essen vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu Tat und Motiv dauern an.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Die Polizei bittet auch in diesem Zusammenhang um weitere Hinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen im oder in der nahen Umgebung des Röhrkenwegs gemacht? Kann jemand Angaben zu einer auffallend kleinen männlichen Person geben? Hinweise können an jeder Polizeidienststelle eingereicht werden. Die Wache Hattingen ist erreichbar unter (02324) 9166-6000.