Vorleser in der Heggerfeldschule

Lehrerin Henrike Bubenzer bemüht sich immer um bekannte Persönlichkeiten als Vorleser. Lokal bekannte Leser wie Lars Friedrich und Udo Polenske waren dabei. Aber auch die aus der ARD-Sendung „Gefragt - Gejagt“ bekannten Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Jacoby kamen 2018. In der Sendung hatte Bubenzer mal mitgemacht.

Zu Lammert nahm Bubenzer vor drei Monaten mit einem sechsseitigen Brief Kontakt auf. „Die Eltern einer Kollegin wohnen in der erweiterten Nachbarschaft von Norbert Lammert, sagten, er sei immer sehr ansprechbar.“ War er – und sagte zu. „Der Termin passte, das war auch Glück. Ich habe nachmittags einen Termin in Essen und war morgens frei“, erklärt Lammert und fügt hinzu: „Und von der Bedeutung des Lesens muss mich niemand überzeugen“.