Hattingen. Der Weihnachtsmarkt wird am Montag in Hattingen eröffnet. Eisprinzessin, Öffnungszeiten, Standorte, Parken: Hier lesen Sie die wichtigsten Fakten

Der 45. Nostalgische Weihnachtsmarkt wird am heutigen Montag festlich eröffnet. Los geht es mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung um 17 Uhr. Neben Bürgermeister Dirk Glaser, Kirchplatz-Budenchef Al­fred Schulte-Stade und Georg Hartmann vom Stadtmarketing hat sich Hattingens Eisprinzessin am “Singenden Weihnachtsbaum“ angekündigt.

Wann, wo, wer

Der Hattinger Weihnachtsmarkt dauert vom heutigen Montag bis zum Sonntag, 22. Dezember. In der Innenstadt locken 69 Verkaufsstände die Besucher auf den Kirchplatz, ins Krämersdorf und den Steinhagen und die Heggerstraße. Geöffnet sind die Buden von Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags sogar bis 21 Uhr. Auf dem Kirchplatz ist durchgehend von 12 bis 21 Uhr geöffnet.

Das ist neu

Auf dem Kirchplatz ist wieder der „Singende Weihnachtsbaum“ aufgebaut. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Erstmals hat Hattingen eine eigene Eisprinzessin. Anna Freimuth trägt das glitzernde Kleid und besucht an verschiedenen Tagen den Weihnachtsmarkt. Sie wird bei der Eröffnung auf dem Kirchplatz dabei sein. Außerdem ist die Eisprinzessin am Donnerstag, 28. November, und am Sonntag, 8. Dezember, jeweils um 16 Uhr dabei, wenn Eisbildhauer Joachim Knorra nach ihrem Vorbild mit Kettensägen und Spezialwerkzeug ein Kunstwerk aus einem Eisblock anfertigt. Die Eisprinzessin soll zudem Teil der Weihnachtsparade über die Heggerstraße am 1. Dezember ab 16 Uhr sein und auftreten, wenn der WDR am 13. Dezember ab 18.15 Uhr live aus Hattingen berichtet.

Auf dem Kirchplatz

Zentrum des Weihnachtsmarktes ist wieder der Kirchplatz. Wie im Vorjahr gestalten hier Hattinger Chöre und Musikgruppen den „Singenden Weihnachtsbaum“, ein vierstöckiges, etwa sechs Meter hohes wie ein Tannenbaum gestaltetes Podest.

Der Weihnachtsmarkt zieht sich durch die Innenstadt bis zum Reschop Carré. Foto: Volker Speckenwirth / FUNKE Foto Services

Auf dem Platz gibt es zudem das Adveniat-Plätzchenbackhaus für Kinder (täglich ab 15 Uhr, an den Wochenenden bereits ab 14 Uhr), hier stehen die Öko-Weihnachtsmarkthütte, die Hütte für die Ehrenamtlichen – und der Krippenweg der Gemeinde St. Georg sowie der Stadtpfarrei.

Im Krämersdorf

Die traditionelle Feuerzangenbowle darf nicht fehlen. Außerdem gibt es den „Hattinger Kirschtraum“ und alkoholfreien Apfelpunsch. Dazu bietet der Franzosen-Markt seine Spezialitäten – von Kulinarischem bis zu Seifen. Jeden Samstag zwischen 16.30 und 16.55 Uhr lassen Christiane Büscher, Ron Busch und Peter Siepermann das Glockenspiel des Johannisturms erklingen.

Am Bügeleisenhaus

Auf dem Platz am Bügeleisenhaus gibt es ein breites kulinarisches Angebot in gemütlicher Atmosphäre

Im St. Georgs-Viertel

WP-Home Weihnachtsparade mit Frau Holle Die Weihnachtsparade, mit der Frau Holle ins Alte Rathaus einzieht, startet am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr auf der Heggerstraße. Begleitet wird sie von der Eisprinzessin, Dixiband, Nikoläusen, Schneemännern und Engeln, die Süßigkeiten verteilen. Jeden Tag um 17 Uhr öffnet Frau Holle dann ein Türchen des Adventskalenders am Alten Rathaus am Untermarkt, liest eine Geschichte vor und schüttelt ihr Kissen aus – lediglich an Heiligabend bereits um 11 Uhr.

Der Kunsthandwerkermarkt „Kunst und Co.“ ist mit dem Thema „Feuer und Wasser“ dabei. Entlang der Stadtmauer zeigen Künstler, Kunsthandwerker und Designer ihre Objekte, Skulpturen und Unikate.

Für die Kleinen

Die Stadtbibliothek im Carré bietet die Bastelaktion das Bilderbuchkino „Ein kleines Stück vom Glück“ (6. Dezember), die Papazeit mit Basteleien für den Adventstisch (7. Dezember) und die Vorlesestunde „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ (20. Dezember) an. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember mit kleinen Geschenken ins Reschop Carré und Lillys Puppenbühne am 14. Dezember. Auf dem Kirchplatz sowie auf dem Reschop-Carré-Platz stehen darüber hinaus wieder Kinderkarussells.

Für die Großen

Der verkaufsoffene Sonntag findet in diesem Jahr am 15. Dezember in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in der gesamten Innenstadt und im Reschop Carré statt.

Für die Familie

In der Adveniat Weihnachtsbäckerei auf dem Kirchplatz können Kinder täglich Plätzchen backen. Foto: Volker Speckenwirth / FUNKE Foto Services

Auf dem Haldenplatz steht zum dritten Mal der Hattinger Sagenwald. Mit nahezu lebensgroßen Figuren wird eine spannende Sage aus unserer Stadt dargestellt. Dazu leuchtet am Bügeleisenhaus der Herrnhuter Weihnachtsstern.

Anreise und Parken

Parkplätze gibt es rund um die Hattinger Altstadt in den Parkhäusern des Reschop Carrés, von Kaufland, und im Altstadtparkhaus. Darüber hinaus gibt es kostenpflichtige Parkplätze am S-Bahnhof Im Bruchfeld, auf dem Rathausplatz und an der Roonstraße.

Von der S3- und Straßenbahn-Haltestelle Hattingen Mitte sowie vom Busbahnhof sind es nur wenige Gehminuten bis in die Altstadt.

Infos im Internet

Alles zum 45. Nostalgischen Weihnachtsmarkt hat das Stadtmarketing im Internet auf­ www.­hattingen-weihnachtsmarkt.de zusammengestellt.