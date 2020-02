Wie die Nachtschnittchen in Hattingen zur Marke wurden

Er ist einer ihrer treuesten Besucher, bei den ersten „Nachtschnittchen“ des Jahres 2020 allerdings war Udo Schnieders, Marketingchef der Sparkasse Hattingen, nicht dabei. Dass das Publikum die Darbietungen der Comedians Ingo Oschmann und „Der Wolli“ sowie des Poetry-Slammers Sascha Thamm sehr genossen hat, weiß er aber aus erster Hand. Hier verrät er, warum er der Veranstaltung diesmal fernblieb; was Nachtschnittchen und Sparkasse verbindet und wie es mit der Comedy-Show hier weitergeht.

Die Nachtschnittchenund das Kartenproblem

Stets ausverkauft sei diese Veranstaltungsreihe, sagt Udo Schnieders. Um Karten für die 38. Auflage habe er sich trotz dieses Wissens zu spät gekümmert. „So habe ich nur zwei statt der gewünschten vier bekommen.“ Und mit denen durften Schnieders Frau und deren Freundin dann bei den Nachtschnittchen dabei sein. „Unter den Zuschauern“, so Schnieders, „war diesmal übrigens auch Rene Steinberg, der 2011 und 2015 bei den Nachtschnittchen mal auf der Bühne stand.“

Die Anfänge derNachtschnittchen in Hattingen

Er ist der Nachtschnittchen-Macher und -Moderator: Comedykünstler Helmut Sanftenschneider: Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Irgendwann im Jahr 2008 sei er auf einen Flyer der Nachtschnittchen gestoßen, „die liefen schon in Dorsten. Ich fand das Konzept klasse, dachte, das könnte auch etwas für Hattingen sein“. Als wenige Tage später dann Industriemuseumsleiter Robert Laube mit derselben Idee an ihn herantrat, nahmen beide zusammen mit Nachtschnittchen-Chef Helmut Sanftenschneider Kontakt auf. Am 14. September 2008 fanden schließlich die ersten Nachtschnittchen in Hattingen statt – mit den Comedians Obel, Michael Steinke, Serhat Dogan. Und damals noch in der Möllerung der Hütte: „Dort war es klein, aber fein“, sagt Schnieders. Und fügt schmunzelnd hinzu: „Angesichts der Bestuhlung mit zwei Dreierreihen von Klappstühlen fühlte ich mich wie in der Boeing 737.“ Doch seit der Loveparade-Katastrophe war die Möllerung als Spielort, der schon damals regelmäßig mit dem Henrichs wechselte, tabu.

Die Sparkasseals Kultursponsor

„Für mich steckt Kultursponsoring einfach in der DNA der Sparkasse“, betont Udo Schnieders. Schließlich stehe im Sparkassengesetz, dass das erwirtschaftete Geld neben der Eigenkapitalbildung auch für gemeinnützige Zwecke verwendet werden solle. „Wir als Sparkasse stehen schließlich auch für gesellschaftliche Teilhabe, ein lebendiges Miteinander in dieser Stadt. Und da gehören die Nachtschnittchen einfach dazu.“

Udo Schnieders’liebste Nachtschnittchen

Udo Schnieders, Leiter Marketing der Sparkasse Hattingen. Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Markus Krebs möge er als Comedian sehr, verrät Udo Schnieders, ebenso den unglaublichen Heinz, Daphne Deluxe, Heinrich del Core. Ganz besonders aber waren für ihn die Nachtschnittchen am 13. September 2013. Nicht nur, dass an jenem Abend anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Sparkasse die erste XXL-Ausgabe der Comedy-Show in der Gebläsehalle stattfand. Udo Schnieders erhielt damals wenige Stunden vor der Show auch die krankheitsbedingte Absage von Topstar Rüdiger Hoffmann. Und war später umso erleichterter, als Putzfrau Waltraud „Walli“ Ehlert „diesen so toll vertreten hat“.

Die Zukunft der Comedy-Show

Mehr als vier Nachtschnittchen im Jahr wie es sie seit Jahren in Hattingen gibt, solle es hier nicht geben. „Aber mit diesem Comedy-Format“, so Udo Schnieders, „wollen wir als Sparkasse weitermachen, so lange es so erfolgreich ist.“

>>> JOHANN KÖNIG BEI DER COMEDY-GALA

Die ersten beiden der insgesamt vier Künstler für die Sparkassen-Comedy-Gala in 2020 – hervorgegangen aus den Nachtschnittchen XXL – stehen fest: Johann König und Dave Davis werden am 16. September in der Gebläsehalle auftreten.

Weitere Nachtschnittchen-Shows in diesem Jahr gibt es am 15. August im Rahmen des Altstadt- und Hansefestes (Open Air) sowie am 30. November im „Henrichs“. Die Liste der auftretenden Künstler hierfür steht noch nicht fest.