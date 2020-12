Wo man in Hattingen über Weihnachten Brötchen kaufen kann

Hattingen Das Weihnachts-Wochenende ist 2020 einen Tag länger. Wie immer haben die Bäckereien unterschiedliche Öffnungszeiten. Hier sind sie.

Ein langes Weihnachts-Wochenende steht bevor, für das man Vorräte einkauft. Was natürlich frisch immer am leckersten schmeckt, sind Brötchen und andere Teigwaren. Viele Bäckereien haben daher Heiligabend und am Sonntag, 27. Dezember, wieder einige Stunden geöffnet. Am ersten und zweiten Feiertag bleiben bei den meisten Bäckereien die Türen geschlossen.

Die Bäckereien Löscher haben zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. An der Langenberger Straße 3 in der Nähe des Reschop Carrés ist Heiligabend von 7-13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen und am Sonntag, 27. Dezember, von 8-13 Uhr offen.

Das Geschäft an der Beuler Höhe 2 hat am 24. Dezember von 7-12 Uhr geöffnet, am 1. Feiertag geschlossen, aber am 26. und 27. Dezember von 7.30 bis 11.30 geöffnet.

Über den 2. Weihnachtstag entscheidet Löscher noch

Löscher am Rauendahl 20 verkauft an Heiligabend von 6-13 Uhr, am 1. Weihnachtstag ist geschlossen, am Sonntag, 27. Dezember, ist von 7.30-12 Uhr geöffnet. Ob am 2. Weihnachtstag in derselben Zeit offen ist, wird noch entschieden.

Die Bäckerei Wodantaler Landbrot, Nordstraße 16, hat am 24. Dezember von 6-12 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Feiertag geschlossen und verkauft am 27. Dezember wieder von 8-11 Uhr.

Back Bord ist nur an Heiligabend geöffnet

Die Bäckerei Koch im Reschop Carré hat nur an Heiligabend von 7-14 Uhr geöffnet, dann erst wieder ab Montag, 28. Dezember.

Die Bio-Bäckerei Back Bord, Gelinde 2, hat ebenfalls nur am 24. Dezember von 8-13 Uhr offen, dann wieder ab Montag.

Südstadt-Bäckerei öffnet am 2. Feiertag

Die Südstadt-Bäckerei an der Raabestraße 36 hat nur am 1. Feiertag geschlossen. An Heiligabend kann man von 6-13 Uhr einkaufen, am 2. Weihnachtsfeiertag von 7.45 bis 13 Uhr und am Sonntag, 27. Dezember, von 7.45-12.45 Uhr.

Kamps im Reschop Carré hat nur an Heiligabend von 7-13 Uhr geöffnet, dann erst wieder ab Montag, 28. Dezember.

Nieland verkauft nur noch an der Heggerstraße

Bei der Konditorei Sodtke, Bahnhofstraße 73, kann man Heiligabend von 7-12 Uhr einkaufen, dann erst wieder am Sonntag, 27. Dezember, von 7-17 Uhr.

Die Bäckerei Nieland verkauft seit Monaten nur noch an der Heggerstraße 40, geöffnet ist Heiligabend von 8-13 Uhr, dann erst wieder am Montag, 28. Dezember.

Unterschiedliche Zeiten bei Malzers

Malzers Backstuben im Rewe-Markt an der Heinrich-Puth-Straße 6-8 und im Rewe an der Thingstraße 21 haben auch nur an Heiligabend von 7-14 Uhr geöffnet, dann erst wieder am Montag. Die Filiale Im Bruchfeld 2 öffnet am 24. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr und dann wieder am Sonntag, 27. Dezember von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

In Niederwenigern hat der Bäcker Peter Bäcker, Domplatz 1, an Heiligabend von 6-12 Uhr geöffnet und dann wieder am Sonntag, 27. Dezember, von 8-11 Uhr.

Thiele verlängert die Weihnachtsferien

Die Bäckerei und Konditorei Thiele, Dahlhauser Straße 62, verkauft an Heiligabend von 7-12 Uhr und verlängert die Weihnachtsferien um einige Tage. Sie öffnet erst wieder am Mittwoch, 30. Dezember, von 7-12 Uhr.

Die Bäckerei Baudach an der Thingstraße 30 war nicht zu erreichen.

