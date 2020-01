Auch mit 101 Jahren liebt Johann Peter Müller das Leben

Johann Peter Müller freut sich riesig, als Bürgermeister Michael Beck plötzlich mit einem bunten Geschenkkorb auf seiner Geburtsfeier im Ratskeller auftaucht. Obwohl: Er hätte damit rechnen können, schließlich hatte der 101-Jährige selbst das Stadtoberhaupt am Neujahrstag bei eine Treffen im Rahmen der Hetterscheidter Schneewette zu seine Geburtstag eingeladen. „Ich bin gerne gekommen“, erklärt Michel Beck lachend und folgt auch gerne dem Angebot zum Essen zu bleiben – im vergangenen Jahr war ihm das aus Termingründen nicht möglich gewesen.

Zum 100. Geburtstag ging es im Bürgerbus zur Feier in den Ratskeller

Zur großen Geburtstag im Ratskeller anlässlich seines 100. Geburtstages im vergangenen Jahr, konnte Johann Peter Müller noch mit dem Bürgerbus fahren. In diesem Jahr geht das aufgrund seiner Beinprobleme nicht mehr. on der Rheinbahn. Foto: Alexandra Roth

Damals wurde der rüstige Rentner und treue Benutzer des Bürgerbusses in einem geschmückten Bus von seinem Haus an der Kettwiger Straße zur Feier in den Ratskeller gefahren. Diesmal kann er das Geburtstagskind das Angebot nicht nutzen - die Beine machen nicht mehr so mit. Und im übrigen falle ihm auch das Atmen etwas schwer.„Ich sollte ins Krankenhaus, da will man mir Luft pumpen, aber ich habe dafür keine Zeit“, gibt sich der Rentner resolut. Wegen der aktuellen medizinischen Probleme ist die Geburtstagsfeier daher mit rund 20 Gästen etwas ruhiger ausgefallen. Dabei feiert der fröhliche Altersjubilar gerne, liebt Musik: „Die könnte ich den ganzen Tag hören.“

Tanzen war immer die Leidenschaft von Johann Peter Müller – vor allem Wiener Walzer

Getanzt habe er immer gerne, am liebsten Wiener Walzer, schwärmt der Senior. Bewegung und Sport hätten immer zu seinem Leben gehört, deshalb sei er – so seine Meinung – auch so alt geworden ist. Bis zuletzt hat er sich um seinen Garten gekümmert. Neben seiner Tätigkeit in der heimischen Industrie war er bei der Stadt beschäftigt, kümmerte sich dort um das öffentliche Grün und war unter anderen Fahrer für die obersten Persönlichkeiten der Verwaltung.

Geboren in Hinterpommern kam er im zarten Alten von drei Monaten nach Isenbügel. Wenn er auf sein Leben zurückblickt, war nicht immer alles angenehm. In schrecklicher Erinnerung ist ihm vor allem der Zweite Weltkrieg geblieben, wo er an der Ostfront war und durch Schüsse in Lunge und Kopf verletzt wurde. Das aber konnte ihm seine große Lebensfreude nicht nehmen, auch deshalb war er in zahlreichen Heiligenhauser Vereinen aktiv. In dem Geschenkkörbchen vom Bürgermeister befindet sich übrigens neben einigen guten Tropfen auch der traditionelle Heiligenhauser Wappen mit Amboss, Hammer und Zange. „Herr Müller hatte mir gesagt, dass er mit dieser Darstellung mehr anfangen kann als mit der modernen Bildmarke“, so Michael Beck, der andeutete, dass das althergebrachte Symbol demnächst an prominenter Stelle in der Innenstadt zu sehen sein könnte. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece