Bildung Bald startet die Anmeldungen an den Heiligenhauser Schulen

Heiligenhaus. Realschule, Gesamtschule oder Gymansium: Viertklässler müssen sich Ende Januar entscheiden, welche Schulform sie ab Sommer besuchen.

Auf welche Schule geht es im Sommer für die Viertklässler? Diese Frage stellt sich nun allen Betroffenen. Entscheiden sollte man sich bald, denn die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen starten Ende Januar.

Anmeldungen für die Eingangsklassen 5 für Real- und Gesamtschule sowie das Kant-Gymnasium sowie für die Oberstufen an der Gesamtschule und dem Gymnasium finden folgendermaßen statt:Gesamtschule: 29. Januar bis 1. Februar; Gymnasium: 29. Januar bis 2. Februar; Realschule: 16. bis 18. Februar.

Längere Anmeldemöglichkeit an der Realschule

Eine verlängerte Anmeldemöglichkeit an der Realschule nach Absprache bleibt weiterhin bestehen. Für die Anmeldung ist das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 (für die Anmeldung an der Gesamtschule alle Zeugnisse) sowie die Geburtsurkunde oder das Stammbuch und der Anmeldeschein, welcher durch die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer ausgehändigt wird, mitzubringen.

Beachtet werden sollte, teilt die Stadt mit, dass alle Anmeldungen an der Realschule, am Immanuel-Kant-Gymnasium und an der Gesamtschule zum 5. Schuljahr sowie zur Oberstufe ausschließlich nach Vereinbarung eines Gesprächstermins möglich sind. Informieren sollte man sich darüber über die jeweiligen Homepages der Schulen.

Es wird von der Stadt besonders darauf hingewiesen, dass die Eltern der Kinder, die im Zuge dieses Anmeldeverfahrens keinen Platz bekommen haben, kurzfristig von den Schulen benachrichtigt werden, so dass sie dann die Möglichkeit haben, ihre Kinder noch an anderen weiterführenden Schulen im Rahmen der Aufnahmekapazitäten anzumelden.

Die Anmeldezeiten im Einzelnen

Städt. Gesamtschule, Hülsbecker Straße 5: Freitag (29. Januar), 14 bis 18 Uhr; Samstag (30. Januar) 9 bis 14 Uhr; Montag (1. Februar) 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.

Städt. Immanuel-Kant-Gymnasium, Herzogstraße 75: Freitag (29. Januar) 14 bis 18 Uhr; Samstag (30. Januar) 9 bis 16 Uhr, Montag (1. Februar) 9 bis 13 Uhr und Dienstag (2. Februar) 9 bis 13 Uhr.

Städt. Realschule, Feldstraße 2: Dienstag (16. Februar) 9 bis 17 Uhr; Mittwoch (17. Februar) 9 bis 16 Uhr und Donnerstag (18. Februar) 9 bis 12 Uhr.