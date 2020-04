BMW-Fahrer flüchtet nach Unfall auf Velberter Straße

Heiligenhaus. Ein BMW-Fahrer hat am Montagabend auf der Velberter Straße augenscheinlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Polizei sucht nach ihm.

Bereits am Montagabend, 30. März, ist es erneut zu einer Unfallflucht in Heiligenhaus gekommen. Gegen 22 Uhr hatten Anwohner der Velberter Straße laute Unfallgeräusche vernommen. Als die Zeugen nach der Ursache schauten, sahen sie einen qualmenden und beschädigten BMW am linken Fahrbahnrand der zweispurigen Einbahnstraße in Höhe der Hausnummer 61 stehen, dessen Fahrer das Auto betrachtete, dann wieder einstieg und davonfuhr. Erst am nächsten Tag wurden an selber Stelle Reifenspuren auf dem Gehweg und eine beschädigte Straßenlaterne festgestellt. Aufprallspuren am rechten Bordstein und Kratzspuren auf dem linken Gehweg sowie Bruchstücke einer Fahrzeugfelge geben Hinweis darauf, dass das flüchtige Unfallfahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend muss es gegen den Bordstein geprallt, quer über beide Fahrbahnen geschleudert und dann nach links von der Fahrbahn abgekommen sein, bevor es über den Bordstein und den Gehweg hinweg gegen die Straßenlaterne prallte. Der Fahrer des BMW wird von den Zeugen als südländisch aussehender junger Mann beschrieben, zwischen 25 und 30 Jahre alt, dunkle kurze Haare, dunkle Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, entgegen.