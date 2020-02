Es ist das erste Mal, dass bei der traditionellen Karnevalsveranstaltung die Mitglieder des ausrichtenden Bürgervereins nun auch das Catering übernommen haben. Und: Sie machen es ganz offensichtlich sehr gerne: „Das macht richtig Spaß, die Leute sind super drauf, keiner meckert“, lacht Inga Schmidt, die gerade von einem „Stammgast“ angehimmelt wird: „Du bist meine Traumfrau“, haucht er über die Theke und freut sich über das volle Pilsglas, das ihm angereicht wird.

Von Muskeltier bis Steam-Punker ist alles dabei

Es ist eindeutig: Feiern können die Isenbügeler Jecken. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Damit aber auch die die Servicekräfte etwas von dem närrischen Treiben haben, wechselt man sich am Zapfhahn und beim Brötchen schmieren ab. Ausnahmslos alle sind verkleidet, das reicht von der mondänen Charleston-Tänzerin mit langer Federboa über fantasievolle Feen bis zu bunten Clowns, stolzen Musketiere und angesagten Steam-Punkern. Viktoria Fiedler kommt als Putzfrau daher, im bunten Nylonkittel und Band im Haar, in der Hand hält sie einen großen Putzeimer. „Statt Wischwasser habe ich da Süßigkeiten fürs Dorf drin. Inzwischen ist der ziemlich leer, da hat jeder mal gern zugegriffen.“

DJ mit gutem Partygespür

DJ Sebastian Pfeiffer zeigt gutes Gespür für die richtige Musik, den Isenbügelern juckt es in den Beinen, andauerndes Gedränge auf der Tanzfläche. Zwischendurch wird der Schwoof immer mal wieder durch Moderator Andreas Fecke unterbrochen, um den einen oder anderen Programmhöhepunkt anzukündigen – wie immer alles aus den eigenen Reihen.

Die Karnevalsveranstaltung „Keck&Jeck“ ist Jahr für Jahr immer ausverkauft. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Da gibt es amüsante Zwiegespräche, pantomimische Darstellungen der Isenbügeler Dorfjugend aus bekannten Kinoszenen oder Betrachtungen über die Ergebnisse von Schönheitschirurgie. Dazu kommt Besuch von einer Delegation der Heljens Jecken. Die loben die erfolgreiche karnevalistische Pionierarbeit der Narren auf dem Berg, dafür gibt es einen Orden für den Moderator.

Ein zweiter Karnevalsverein für Heiligenhaus?

„Es wäre doch schön, wenn es neben den Heljens-Jecken noch einen zweiten Karnevalsverein in Heiligenhaus geben würde“, regt Heljens-Oberjeck Daniel Tüch vorsichtig an. „Das könnte man sich mal überlegen“, antwortet Andreas Fecke doch eher zurückhaltend und bedankt sich schließlich für den Besuch der blau gekleideten Narrenschar mit einem selbst gebastelten Orden. Das närrische Treiben in Isenbügel begann in den neunziger Jahren, noch bevor sich der Bürgerverein gegründet hatte. Nach einem ersten Anfang in der Isenbügeler Kirche wurde die Aula des städtischen Kindergartens als Ort des ausgelassenen Vergnügens gewählt. „Gefeiert wird bis 2 Uhr heute Nacht, danach wird aufgeräumt, die Feinarbeiten erfolgen am Sonntagmorgen“, beschreibt Bürgervereinsvorsitzender Franz-Josef Artz das Ende der beliebten Traditionsveranstaltung, die wie immer auch in diesem Jahr ausverkauft war.