Corona: Infektionszahlen in Heiligenhaus wieder angestiegen

Die Infektionszahlen sind in Heiligenhaus wieder gestiegen. Auch im Kreis wurde nun mit den ersten Impfungen in Altenheimen begonnen.

Heiligenhaus Der Inzidenzwert im Kreis Mettmann ist im Vergleich zum Vortag gesunken. In Heiligenhaus hat sich die Infektionszahl jedoch erhöht

Heiligenhaus. In Heiligenhaus gelten aktuell (Sonntag, 27. Dezember) folgende Coronazahlen:

Aktuell Infizierte: 97 (Vortag 84)

Quarantäne: 209 (Vortag 206)

Krankenhaus: 8 (Vortag 7)

Genesen: 611 (Vortag 611)

Verstorben: 22 (Vortag 22)

Summe aller Infizierten: 730 (Vortag 717)

Insgesamt sind im Kreis Mettmann aktuell 1151 Menschen infiziert und 8918 genesen. Der Inzidenzwert liegt am heutigen Sonntag bei 174 (Vortag 132,6.

Zudem verzeichnet der Kreis am heutigen Sonntag drei weitere Todesfälle, dabei handelt es sich um drei Frauen aus Mettmann (66, 88 und 100 Jahre). Bereits Weihnachten verstarb eine 87-jährige Frau aus Heiligenhaus, damit steigt die Anzahl der registrierten Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 22 in Heljens.