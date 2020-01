Das Rathaus und das Bürgerbüro sind am Mittwoch und am Freitag kommender Woche bereits ab 12 Uhr geschlossen.

Heiligenhaus. Die Stadtverwaltung weist auf geänderte Öffnungszeiten an zwei Tagen in der kommenden Woche hin. Davon betroffen ist auch das Bürgerbüro.

Eingeschränkte Rathausöffnungszeiten

Aufgrund von Bauarbeiten und damit zusammenhängender notwendiger Arbeiten an der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung Heiligenhaus sind die Dienststellen im Rathausgebäude (einschließlich Bürgerbüro) am Mittwoch, 15. Januar, und am Freitag, 17. Januar, jeweils ab 12 Uhr geschlossen.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Auch telefonische Erreichbarkeit ist eingeschränkt

An diesen Tagen ist nachmittags auch eine durchgängige telefonische Erreichbarkeit des Rathauses nicht möglich. Nicht betroffen hiervon sind sämtliche Außendienststellen der Verwaltung; so insbesondere auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Technische Betriebe.