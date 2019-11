Erschließung neuer Straßen: die Qual der Namenswahl

Innovation bedeutet übersetzt „Erneuerung“ – in der Umgangssprache wird der Begriff gerne im Sinne von neuen Ideen oder Erfindungen verwendet. Klar, dass die neuen Erschließungsstraßen im geplanten Innovationspark auch unbedingt Namen herausragender Persönlichkeiten tragen sollten, die diesem hohen Anspruch tatsächlich Genüge tun.

Straßennamen sollen auf berühmten Persönlichkeiten basieren

Dementsprechend hat sich die Verwaltung die Namensfindung wahrlich nicht leicht gemacht und sich für folgende drei Vorschläge entschieden, die nun vorerst den Mitgliedern im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zur Absegnung präsentiert wurden: Bertha-Benz-Allee, Fahrenheit-Straße und Alfred-Nobel-Straße. Nils Jasper von der WAHL aber fehlt es in den Vorschläge massiv an Kreativität und Individualität. „Ich bin gegen die Verwendung von Namen, die es gefühlt in allen Städten gibt“, mokiert sich der stellvertretende Parteivorsitzende und schlägt neben drei anderen Namen auch noch vor, es im Rahmen der Genderdiskussion doch mal mit weiblichen Persönlichkeiten zu versuchen: Hedwig Kohn (deutsch-jüdische Physikerin), Ada Lovelace (britische Mathehttps://www.waz.de/staedte/duisburg/die-erfinderin-des-algorithmus-id11789046.htmlmatikerin) und Maria Telkes (Erforscherin der Solarenergie).

Wie ist eigentlich der Rufname von Herrn Fahrenheit?

Im April wurde ein Teil der Friedhofsallee in die Dr.-Julius-Held-Straße umbenannt, zu Ehren des Mitgründers der Feuerwehr Heiligenhaus. Einen solchen lokalen Bezug hätte sich die FDP auch bei der Auswahl der drei Straßennamen für den Innovationspark gewünscht Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Die Grünen haben an und für sich nichts gegen die ursprünglichen Verwaltungsideen, wünschen sich aber im pazifistischen Sinne keinen Dynamiterfinder als Namensgeber. Und: wenn es doch schon eine Brüsseler Straße gäbe, dann könne man auch mal über weitere europäische Hauptstädte nachdenken.

Die FDP bittet zwei weitere Kriterien zu überdenken: Wäre es nicht sinnvoller, erfolgreiche Heiligenahuser Unternehmen als Namensvetter zu nehmen? Und: Müssen es denn immer so „historische“ Figuren sein, warum nicht mal was Aktuelles? Und: Herr Fahrenheit solle doch wenn, dann auch mit Vornamen genannt werden, aber mit welchem? Daniel oder Gabriel. Den Rufnamen wolle man nachrecherchieren. bevor die Diskussion langsam gen Nullpunkt sinkt, wird per Mehrheit beschlossen: Bertha Benz und Fahrenheit bleiben. Friedrich Nobel muss von Marie Curie ersetzt. Nun muss der Rat endgültig entscheiden und – sollte die Auswahl nicht zusagen - das Kind dann auch bitte ehrlich beim Namen nennen.