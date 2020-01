Heiligenhaus. Sowohl an der Rhönstraße als auch zwei Mal auf dem IKG-Parkplatz haben Altpapiercontainer am Wochenende gebrannt. Polizei vermutet Brandstiftung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr musste in Heiligenhaus drei Containerbände löschen

Nachdem die Feuerwehr am Samstag, 11. Januar, Containerbrände an der Rhönstraße sowie auf dem IKG-Parkplatz an der Laubecker Straße löschen musste (WAZ v. 13.01.), ist sie auch am Sonntagabend zu einem weiteren solchen Einsatz gerufen worden. Dabei brannte gegen 17.30 Uhr, wie in den beiden Fällen zuvor, ein Altpapiercontainer – wiederum auf dem IKG-Parkplatz. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand aber rasch löschen, ohne dass größere Schäden entstehen konnten.https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Zeugen werden gesucht

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass alle drei Brände vorsätzlich gelegt wurden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Feuer könne auch ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter 02056 9312-6150 entgegen.