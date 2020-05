Freie Ausbildungs- und Studienplätze in der Schlüsselregion

Noch über 40 freie Ausbildungsplätze für 2020 meldet der Unternehmerverband „Schlüsselregion“. Und: Es sind noch einige duale Studienplätze frei.

Das Schuljahresende rückt näher, aber auch in Heiligenhaus suchen einige Schulabgänger noch eine Ausbildungsstelle oder einen Platz an einer Fachhochschule. Für sie könnte sich ein Besuch der Website des Unternehmerverbandes „Die Schlüsselregion“ lohnen. Denn dort sind auf www.ausbildung-schluesselregion.de zurzeit noch 41 Ausbildungsstellen und zehn duale Studienplätze in den Firmen und Hochschulen der Region zu vergeben.

Von Industrieelektriker bis Berufskraftfahrer

Vor allem junge Leute, die an technischen Berufen interessiert sind und handwerkliches Geschick mitbringen, können sich angesprochen fühlen: Gesucht werden unter anderem Anlagenmechaniker/innen und Elektroniker/innen in verschiedenen Fachbereichen, Berufskraftfahrer/innen, Gießereimechaniker/innen, Industrieelektriker/innen, Fachkräfte für Lagerlogistik und vieles mehr. Es ist also für jeden Schulabschluss etwas zu finden. Jugendliche, die sich für ein Studium interessieren, aber Theorie von Beginn an auch praktisch umsetzen wollen, können sich nach einem Dualen Studienplatz umsehen. Und: Trotz der Corona-Krise wird in den Unternehmen der Schlüsselregion wie geplant ausgebildet, wie Katharina Linnemann, Personalverantwortliche bei der Firma Witte, berichtet: „Das Ausbildungsjahr kann auch 2020 wie gewohnt starten. Und Bewerbungsgespräche können wir online mit Video-Chat durchführen.“