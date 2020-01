Heiligenhaus. Weil eine Stadt nicht überall sein kann, greift sie auf Einträge im Mängelmelder zurück. Dort melden Heiligenhauser wenn etwas nicht in okay ist.

Für Beschwerden gibt es den Heiligenhauser Mängelmelder

Heiligenhaus Nicht jede Beschwerde wird online gestellt Bevor eine Beschwerde im Mängelmelder auftaucht, wird sie auf Inhalt und Einhaltung des Datenschutzes geprüft. Persönliche Anliegen, wie etwa ein Nachbarschaftsstreit oder eine Bußgeldsache, gehören nicht auf die städtische Seite. In Notfällen, etwa wenn ein verletztes Tier gefunden wurde, bitte immer an Feuerwehr oder Polizei wenden. Der Mängelmelder ist erreichbar über www.heiligenhaus.de, Dort erscheint der Button „Mängelmelder“. Das ehemalige Beschwerdeformular (online) ist inaktiv.

„Hi, der Hundemülleimer quillt über“, lautet die Überschrift des letzten Eintrags auf der Seite des städtischen Mängelmelders, daneben ein Foto und die genaue Anschrift des Ortes: Max-Planck-Straße 2. Der Eintrag ist von vergangenem Sonntag, dem 25. Januar. Vier Tage später, am 29. Januar, zeigt sowohl das Piktogramm auf der Meldung – eine grüne Mülltonne –, als auch ein schriftlicher Eintrag der Stadtverwaltung: Das Problem wurde von den Technischen Betrieben behoben. Eine Beschwerde und deren Verlauf, die stellvertretend für hunderte von Bürgereinträgen steht, die seit Start des Mängelmelders vor 13 Monaten auf der Onlineseite veröffentlicht wurden.

Illegale Müllkippen oder Asphaltschäden

Überfüllte Glascontainer sind unschön, herumliegende Scherben können Mensch und Tier verletzen: Auch solche Ärgernisse gehören in den Mängelmelder. Foto: Michael Kleinrensing

Per Smartphone, Tablet oder PC kann so problemlos auf Missstände aufmerksam gemacht werden, die im Verantwortungsbereich der Stadt liegen: Um eine möglichst schnelle und problemlose Abwicklung gewährleisten zu können, ist die Seite so aufgebaut, dass es neun Kategorien gibt, nach denen der Mängelmelder seine Beschwerde einordnen sollte, darunter: allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Straßenschäden und -schilder, illegale Müllablagerung oder Vandalismus. „Wilde Müllkippen machen schon 70 Prozent aller Meldungen aus“, hatte der Erste Beigeordnete der Stadt, Björn Kerkmann, im Frühjahres vergangenen Jahres resümiert. Ein Blick in die neueren Einträge aber zeigt: Mittlerweile sind alle Kategorien recht gleich stark frequentiert. Da werden Asphaltschäden gemeldet, überfüllte Glascontainer, ein klappernder Kanaldeckel, eine defekte Straßenlaterne. „Wir haben auch recht häufig gemeldete Mängel, die gar nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fallen“, weiß Verwaltungsmitarbeiterin Doris Rösch. „In solchen Fällen leiten wir die Beschwerde dann entsprechend weiter oder wir informieren den Bürger, an wen er sich zu wenden hat. Ein Beispiel: Geht es etwa um eine Instandhaltungsmaßnahme auf einer Bundesstraße, liegt die Verantwortlichkeit bei Straßen.NRW und nicht bei der Stadtverwaltung. Und das würden wir auch entsprechend kommunizieren.“

Das System arbeitet effizienter und komfortabler

Schlaglöcher sind häufiger Grund für Einträge im Mängelmelder. Bestenfalls lädt man direkt ein Foto dazu. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der Mängelmelder hatte die normale Beschwerdemöglichkeit per Online-Formular auf der städtischen Homepage abgelöst, weil er sowohl für den, der sich beschwert, als auch für die Stadt wesentlich komfortabler und effizienter ist. „Durch das moderne und leicht verständliche System gelangt nun jede Beschwerde innerhalb kürzester Zeit an die richtige Behörde, die richtige Zuständigkeit. Außerdem können ebenfalls problemlos Fotos hochgeladen werden, so dass sich die Mitarbeiter bereits auf diesem Weg ein erstes Bild von dem gemeldeten Mangel machen können und, weil eine E-Mail-Adresse angegeben werden muss, stehen wir im unmittelbaren Austausch mit dem Bürger.“ https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece