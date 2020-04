Heiligenhaus: 25-Jährige verletzt sich bei Unfall schwer

Heiligenhaus. Bei einem Zusammenstoß in Isenbügel hat sich am Mittwoch, 22. April, eine Essenerin schwer verletzt. Sie hatte zuvor ein Auto übersehen.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ist es am Mittwochabend in Isenbügel gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte dabei eine 25-jährige Essenerin gegen 20.15 Uhr mit ihrem Ford Kuga aus der Ausfahrt eines kleinen Parkplatzes an der Langenbügeler Straße kommend nach links in Fahrtrichtung Essen abbiegen.

Essenerin kam ins Krankenhaus

Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen übersah sie jedoch das Auto eines Esseners (42), der mit seinem Ford Transit in Fahrtrichtung Velbert unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß, die 25-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein hoher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in Richtung Essen komplett gesperrt.