Heiligenhaus: Aufgelöster Männerchor Concordia lebt weiter

Genau 120 Jahre war der Männergesangsverein Concordia 1899 Heiligenhaus alt, als er sich in diesem Januar auflöste. Doch so ganz geht man doch nicht, dachten sich die Sangesbrüder – und ließen die gute, alte Tradition wieder aufleben: Nun treffen sich zwölf bis 15 ehemalige Mitglieder jeden Freitag ab 16 Uhr, um gemeinsames Liedgut zu pflegen. Allerdings eben nicht mehr als eingetragener Verein.

Vielmehr kommen die Herren nun auf privater Basis in einem Raum auf der Hauptstraße zusammen, denn ihre Sangesleidenschaft ist natürlich geblieben. „Wir sind auch die Elite des ehemaligen Vereins“, sagt der frühere Concordia-Vize-Dirigent, Georg Schubert, mit einem Lachen. „Und wir haben noch Spaß am Singen“. Und jede Menge Erfahrung und buchstäblich Taktgefühl, wie sich bei den 90-minütigen Proben zeigt: Die Musikfreunde schmettern voller Inbrunst beispielsweise Stücke von Franz Schubert, Chorwerke oder auch klassische Volkslieder. „Das ist unser Repertoire“, schildert Sangesbruder Klaus Orb.

Fehlender Nachwuchs war der Hauptgrund für die Auflösung des Vereins

Früher hatte der Männergesangsverein Concordia viele Auftritte – so wie hier bei den „Sonntagsnoten um elf“ bei der Kreissparkasse im Jahr 2015. Große Konzerte stehen nun aber nicht mehr auf dem Programm. Foto: Ulrich Bangert / WAZ FotoPool

Allzu viel mehr als gemeinsames Proben steht allerdings nicht mehr auf dem Programm. „Große Konzerte wie früher schaffen wir nicht mehr, vielleicht noch kleine Auftritte beispielsweise in einem Altenheim oder im sozialen Bereich. Aber nicht mehr“, sagt Georg Schubert. Denn die Herren werden auch nicht jünger – und der fehlende Nachwuchs war auch der Hauptgrund, warum sich der Männergesangsverein vor knapp einem Jahr aufgelöst hatte.

Neue Sangesbrüder sind immer willkommen

Die gute Gemeinschaft ist aber geblieben, vergangene Woche beispielsweise trafen sich die Herren zum Weihnachtsgansessen – die Ehefrauen waren ebenfalls dabei. Und auch bei der Beerdigung des ehemaligen Concordia-Vorsitzenden Hugo Neuer vor Kurzem war es natürlich Ehrensache für die früheren Weggefährten, die Trauerfeier musikalisch zu begleiten.

Mit dem Singen soll es nun auch noch möglichst lange weitergehen. „Wir haben ja erkannt, dass uns das im Alter gut tut“, meint Klaus Orb, der sich über weiteren Zuwachs für die früheren Concordia-Mitglieder freuen würde. Auch jüngere Sangesbrüder sind selbstverständlich herzlich willkommen: „Denn bei uns kann jeder mitmachen, der Spaß am Singen hat.“ Wer daran Interesse hat, möge sich mit Klaus Orb in Verbindung setzen unter 02102/ 60434.

