Entweder der kleine Nico braust gerade mit seinem nagelneuen blauen Bobbycar durch die Wohnung oder er springt auf seinem Hüpfpferdchen durch die Gegend -schließlich ist heute ein ganz besonderer Tag: Nico wird zwei Jahre alt und ist, wie jeder kleine Junge in seinem Alter, ein echter Wirbelwind. Was ihn von den meisten anderen Kindern allerdings unterscheidet ist eine kleine Abweichung in seiner DNA.

Nico ist ein kleiner Charmeur und strahlt vor Lebensfreude. Foto: privat

Nico hat das Down Syndrom (Trisomie 21). „Wir waren nicht darauf vorbereitet“, erzählt Sandra Schäfers, „die normalen Ultraschalluntersuchungen waren unauffällig und wir haben keine anderen Tests durchführen lassen. Warum auch: Zum Einen sind mein Mann und ich ja noch jung, zum anderen hätte auch ein negatives Testergebnis keine Konsequenzen für uns gehabt.“

Die Welt ist erstmal zusammengebrochen

Ein Tag am Meer: Nico mit Mama Sandra am Meer. Foto: privat

Es sei damals, so beschreibt es die 33-jährige, erst einmal ein Riesenschock gewesen, sei die Welt für sie und ihren Mann zusammengebrochen. Dann aber, nach ersten Gesprächen mit Susanne Leppler von der Down-Syndrom-Ambulanz im Klinikum Niederberg, die selbst ein betroffenes Kind hat, habe das „neue, unbekannte“ seinen Schrecken verloren. „Zuerst einmal war Nico ja ein ganz normales Baby, das seine natürlichen Bedürfnisse befriedigt haben wollte. Und als ich mitbekommen habe, mit welcher Liebe seine große Schwester Emma ihn empfangen und umsorgt hat, das hat mich total gerührt“, erinnert sich die gelernte Bankkauffrau.

Heiligenhaus Down Syndrom ist weit verbreitet Das Down-Syndrom, auch Trisomie 21 genannt, ist weit verbreitet. Weltweit ist rund eins von 700 Neugeborenen betroffen. Ursache dafür ist eine Veränderung am Erbgut, das 21. Chromosomenpaar liegt nicht doppelt, sondern dreifach vor. Derzeit werden rund 90 Prozent aller Schwangerschaften abgebrochen, bei denen in Vorsorgeuntersuchungen eine Trisomie 21 diagnostiziert wurde.

Nico hat, im Gegensatz zu vielen anderen betroffenen Kinder, keinen Herzfehler und auch sonst keine körperlichen Einschränkungen. „Natürlich ist er leicht entwicklungsverzögert, aber jetzt läuft er schon ganz eigenständig“, freut sich die stolze Mama, „und mit Hilfe der Gebärdensprache können wir schon toll kommunizieren, denn das Sprechen fällt ihm noch schwer. Aber er kann schon Mama und Papa sagen und Emma nennt er lustigerweise Bob.“

Jeder hat Nico ins Herz geschlossen

Seinen heutigen Geburtstag kann der kleine Charmeur, den „eigentlich jeder in sein Herz schließt, wenn man ihn einmal in seiner Lebensfreude erlebt hat“ nur im Kreise seiner kleinen Familie feiern, mit Schokokuchen, den die große Schwester mit viel Liebe mitgebacken hat. Ein großes Fest wird es erst dann geben, wenn auch die beiden geliebten Omas, die auf Nico aufpassen, wenn seine Eltern arbeiten sind, und der Rest der Verwandtschaft dabei sein können.„Ich würde Nico für nichts auf der Welt hergeben, wir können soviel von diesen besonderen Kindern lernen, von ihrer wahnsinnigen Freude am Leben. Ich wünschte, Eltern die mal vor so einer Entscheidung stehen, würden uns Familien besuchen kommen und sehen, welch großes Glück diese kleinen Menschen bedeuten können.“