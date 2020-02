„In diesem Jahr sind die Kinder besonders liebevoll verkleidet“, freute sich Ellen Schieferstein, Leiterin der Regenbogenschule, als sie ihre Schützlinge erblickte. Und da kamen am Donnerstagmorgen auch Prinzessinnen, Tanzmariechen, Engel, Polizisten, Römer, Einhörner und andere Tiere zur Schule. Klar: Zu Altweiber stand kein normaler Unterricht auf dem Programm, sondern die von den Kindern selbst auf die Beine gestellte „Konfettishow“. Und die begeisterte die Anwesenden.

Nun werden Musikclips im Internet gestreamt

Mit selbst einstudierten Tanzstücken begeisterten die Kinder das Publikum in der Turnhalle. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

So zeigte sich die Unterilper Grundschule ganz jeck und närrisch: In den ersten beiden Stunden gab es Party mit lustigen Spielen in den Klassen, statt gesundem Frühstück durfte zu jeder Menge Popcorn, Chips und Gummibärchen gegriffen werden. Anschließend ging es in die Turnhalle zur selbst erdachten Konfettishow. Ganze Klassen und einzelne Gruppen stellten sich tanzend und singend der Schulgemeinde vor. „Kaum ist Weihnachten vorbei, dann geht es schon los, die Kinder sind da ganz heiß drauf“, sagt Musiklehrerin Ute Küppersbusch und ergänzt: „Vor ein paar Jahren sahen sich die Schüler entsprechende Musikclips im Fernsehen an, heute wird das im Internet gestreamt.“

Kinder suchen sich ihre Stücke selbst aus

„Ganz früher wurde Ringelreihen getanzt, das ist vorbei. Die Kinder suchen sich ihre Stücke selber aus, wir achten allerdings drauf, dass keine ‘F-Wörter’ vorkommen oder irgendwelche Rapper auftauchen, die den Weltfrieden gefährden“, erklärt die Pädagogin weiter. Und: „Anfänglich hatten wir einen Wettbewerb mit einer Jury daraus gemacht, aber das wurde schließlich zu Dieter-Bohlen-mäßig.“ Jetzt stellen sich die einzelnen Akteure vor – und alle haben Spaß dran.

Ute Küppersbusch hat die Playlist auf ihrem Smartphone, Manuel Gärtner von der Offenen Ganztagsschule sorgt für den einwandfreien technischen Ablauf. Viele tanzbare Stücke hatten die Kinder seit Anfang Januar eingeübt. Unter anderem mit „Hulapalu“ von Andreas Gabalier, „Lieblingsmensch“ von Namika, „7 rings“ von Ariane Grande oder dem beliebten Squaredance „Oh Susanna“.

Vom „Körperteil-Blues“ bis zu Kartentricks

Für die tollen Darbietungen gab es auch reichlich Applaus. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Die Moderatoren Noria und Isa führten durch das Programm, das mit der Klasse 2b begann, die den „Körperteil-Blues“ aufführte. Die Klasse 1 holte das Lasso raus und spielte Cowboy und Indianer, die 2a düste mit dem „Fliegerlied“ über den Hallenboden. Ein Teil der 4a hatte sich etwas ganz anderes ausgedacht und einstudiert: Die Jungen und Mädchen verblüfften ihre Mitschüler mit kleinen Zaubertricks, sie ließen Karten verschwinden und wieder auftauchen. Ein Mädel erweckte die Illusion, es könne kurzfristig schweben. Den Akteuren war das Spaß an der Sache anzumerken. So wie bei der siebenjährigen Dina aus der ersten Klasse: „Karneval macht Spaß, vor allem das Tanzen“, weiß sie.

Nach der Sause in der Schule können sich die kleinen Jecken nun eine Zeit lang ausruhen: Dank beweglicher Ferientage ist erst am Mittwoch wieder Schule. „Viele Familien nutzen das dann für einen Kurzurlaub“, schildert Schulleiterin Ellen Schieferstein.