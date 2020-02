Heiligenhaus: Im Museum findet erste Schlumpf-Messe statt

Heiligenhaus. Am Sonntag, 1. März, findet die erste Schlumpf-Messe in Heiligenhaus statt. Eingeladen sind alle, und es gibt mehr als nur Schlümpfe-Tauschen.

Jedes Jahr veranstaltet „The Dutch Smurf Collectors Foundation“ (DSCF) in den Niederlanden eine Messe für Schlümpfe-Sammler. Vom Normalschlumpf über Superschlümpfe bis hin zu Osterschlümpfen tummeln sich dort die weiß-blauen Wesen herum. Wem jedoch der Weg ins holländische „Schlumpfhausen“ zu weit ist, hat nun die Möglichkeit, diesen Sonntag, 1. März, zur ersten deutschen Schlumpfbörse zu kommen. Und zwar im Museum Abtsküche, Abtskücher Straße 37.

Der Eintritt zur Messe ist frei

Derzeit läuft im Museum Abtsküche auch eine große Schlumpf-Sonderausstellung. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Dabei bringt Deutschlands größter Schlumpfsammler, Andy Scharf, dessen Sammlung seit November 2019 im Museum zu besichtigen ist, Schlumpf-Fans und Sammler an einen Tisch. Von 11 bis 17 Uhr kann gekauft, getauscht oder verkauft werden. Der Eintritt ist frei und jeder, der mehr über seine Schlümpfe wissen oder möchte, ist willkommen. Auch wird der Frage „Der Schlumpf, Anlageobjekt oder Sammelgegenstand?“ nachgegangen.

Auch eine Führung wird geboten

Eine Woche später, am Sonntag, 8. März, wird Andy Scharf dann noch in einer persönlichen Führung durch die große Schlumpf-Sonderausstellung leiten, die noch bis Ende März zu sehen ist. Die Geschichte der Schlümpfe, ihr Alltag, der Widersacher Gargarmel und seine Katze Azrael und all die unterschiedlichen Persönlichkeiten der kleinen Gesellen, werden dabei erklärt. Zu jeder vollen Stunde startet die Tour, die ab 11 Uhr im Museum Abtsküche beginnt.