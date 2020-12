Heiligenhaus: Impftermine in Seniorenheimen bleiben geheim

Heiligenhaus Auch in den Heiligenhauser Seniorenheimen stehen nun die ersten Impfungen an. Die genauen Termine allerdings sind streng geheim.

Seit Sonntag, 27. Dezember, wird auch im Kreis Mettmann (freiwillig) geimpft - zuerst die Bewohner und Pflegekräfte von Senioreneinrichtungen durch mobile Teams der kassenärztlichen Vereinigung (KV). Welche Einrichtung in welcher Kreisstadt wo und wann an der Reihe ist, bleibt geheim. Zu groß ist die Sorge, dass es Probleme mit Impfgegnern oder Straftätern geben könnte. "Man kann eigentlich nur sagen, dass Einrichtungen, , erstmal nicht an der Reihe sind", erklärt Tanja Henkel, Pressesprecherin vom Kreis Mettmann.

Drei Impfstofflieferungen bis Silvester

Das Land NRW hat bereits und wird weiterhin den Impfstoff über eine Logistikfirma nach Einwohnerzahl auf die Städte und Kreise verteilen. Bis Silvester soll der Kreis Mettmann drei Impfstofflieferungen erhalten haben, mit denen 4300 Personen geimpft werden können (pro Person zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen). Vor Ort entscheiden dann die Bürgermeister und Landräte - - , in welchen Einrichtungen zuerst geimpft werden soll.

Zentrales Impfzentrum in Erkrath

Wenn die rund 12 000 Bewohner in den etwa 150 Pflegeeinrichtungen im gesamten Kreisgebiet durchgeimpft sind, werden als Nächstes die über 80-Jährigen bedacht, die noch in eigenen Haushalten leben. Zumindest die, die mobil genug sind, um in das zentrale Impfzentrum in Erkrath-Hochdahl zu kommen.

Geimpft wird nur mit Termin

Wann genau diese Impfaktionen beginnen werden, ist derzeit noch nicht klar, vermutlich im Laufe des Januars könne man dazu mehr sagen, erklärt Mirko Braunheim von der organisatorischen Leitung des Impfzentrums für das Neanderland. Ganz wichtig: Nur wer einen Termin gemacht hat, wird auch geimpft.

Termin über KV-Hotline

"Die Terminvergabe verläuft ausschließlich über eine Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung, die dann freigeschaltet wird, wenn feststeht, wann die Impfungen im Impfzentrum beginnen", informiert Tanja Henkel. Und: Es wird keine schriftliche Einladung zur Impfung geben. "Die Menschen werden über die Presse informiert, ab wann sie sich bei der Hotline einen Termin geben lassen können und dann auch die Nummer der Hotline erfahren", weiß die Pressesprecherin. Und sie betont noch einmal: Weder der Hausarzt oder die Kommunen vergeben die Termine, ausschließlich die Hotline der KV Nordrhein.

Impfstoff extrem transportempfindlich

Die über 80-Jährigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Impfzentrum kommen können, werden als Letzte dieser Altersgruppe geimpft. "Das liegt schlichtweg daran, dass der jetzige Impfstoff von Biontech/Pfizer extrem transportempfindlich ist, er wird erst vor Ort gemischt und kommt nicht fertig bei uns an", erläutert Tanja Henke weiter, "wir hoffen, dass es bis dahin einen weniger empfindlichen Impfstoff geben wird und diese Maßnahmen dann auch durch die Hausärzte durchgeführt werden können."

Hendele bittet um Geduld

Wann alle anderen Bürger "an der Reihe sind", weiß derzeit noch niemand. Landrat Thomas Hendele bittet um Geduld - noch wichtiger aber ist ihm etwas anderes. "Wenn Sie das Impfangebot erhalten, nutzen Sie es! Nur wenn sich genügend Menschen impfen lassen, erreichen wir die notwendige Herdenimmunität und können hoffentlich im Laufe des kommenden Jahres zu einem Leben ohne coronabedingte Einschränkungen zurückkehren. +++Hier gehts zum Newsletter Heiligenhaus+++