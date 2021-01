Heiligenhaus: Jugendliche bei Anzünden einer Tonne erwischt

Heiligenhaus. Zwei Jugendliche sollen Am Werkerwald in Heiligenhaus eine Papiertonne angezündet haben. Zusammenhänge zur Brandserie werden untersucht

Erneut hieß es am Montagabend (11. September) . Doch dieses Mal konnten die mutmaßlichen Täter von der Polizei entdeckt werden - dank eines aufmerksamen Zeugen. Nun bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Gegen 18.30 Uhr hatte der Anwohner der Straße Am Werkerwald zwei Jugendliche dabei beobachtet, in einer Mülltonne anzündeten. Sie flüchteten anschließend in Richtung Stettiner Straße. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei und gab die Täterbeschreibung weiter.

Jugendliche werden von Beamten entdeckt

Im Rahmen konnten Polizeibeamte auf der Stettiner Straße zwei Heiligenhauser im Alter von 16 und 22 Jahren antreffen, deren Bekleidung auf die Beschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen zutraf. Nach einer Identitätsfeststellung konnten die kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getretenen jungen Männer ihren Weg fortsetzen.

Die Feuerwehr konnte den Brand an der Mülltonne schnell löschen. Der

geringe Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen

ein. Ob es möglicherweise einen Zusammenhang zu den bisherigen Containerbränden gebe, werde, so ein Sprecher der Kreispolizei auf WAZ-Nachfrage, werde nun ermittelt und sei derzeit noch nicht abzusehen. Deswegen bittet sie Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus unter 02056 / 9312 6150 in Verbindung zu setzen.