Heiligenhaus: Jugendlicher spricht Mädchen auf Schulweg an

Heiligenhaus. Die Polizei bestätigt, dass ein achtjähriges Mädchen am Dienstagmittag in der Nähe des Realmarktes von einem Jugendlichen angesprochen wurde.

Wie die Polizei bestätigt hat, ist am Dienstag, 18. Februar, gegen 12.45 Uhr, ein achtjähriges Mädchen von einer fremden Person angesprochen worden. Mit einem angeblichen Geschenk sollte das Kind zu dem Unbekannten nach Hause gelockt werden. Dabei soll es sich um einen etwa 15-jährigen Jugendlichen handeln, der wie folgt beschrieben wird: 1,70 Meter groß, deutschsprachig, dunkelblonde Haare, schwarze Brille mit dickem Rahmen, schwarze Jacke mit Fellkapuze, schwarzer Rucksack.

Polizei lobt das Verhalten das Kindes

Der Jugendliche soll das Kind an der Ampel zwischen dem Real-Markt an der Velberter Straße und dem Raiffeisenmarkt angesprochen haben. Die Polizei lobt das Verhalten des Mädchens, das eine Passantin um Hilfe gebeten hatte. Derzeit, so die Polizei, gebe es aber keinen Grund zur Panik. Auch spricht sie nicht von einer akuten Gefahr. Es sei wichtig, jetzt ruhig mit den Kindern zu sprechen und ihnen keine Angst einzuflößen. Die Polizei wird vermehrt Streife in diesem Bereich fahren.