Im Stadtteil-Check der WAZ für Heiligenhaus konnte sich Isenbügel gegen die anderen Stadtteile durchsetzen. Die dortigen Bürger bewerteten ihren Bezirk im Durchschnitt mit der Gesamtnote 1,6 und sind überzeugt von dem, was Isenbügel zu bieten hat. Bestnoten erhielten die Bereiche Sicherheit mit 1,71, die Sauberkeit mit 1,64 und die Parkplatzsituation mit 1,90. Am schlechtesten schnitt der Nahverkehr ab mit der Note 4,98.

„Meine Frau und ich leben seit 1986 in diesem Stadtteil“, berichtet Franz-Josef Artz, der ganz besonders die Landschaft und die Überschaubarkeit Isenbügels zu schätzen weiß. „Ganz viele Nahkontakte sind gegeben. Wenn wir zum Beispiel zur Karnevalsfeier gehen, ist die zum einen fußläufig erreichbar und zum anderen trifft man dort alle möglichen Bekannten. Es ist wenig anonym hier, das finde ich toll. Und Spaziergänge kann man ebenfalls sehr gut machen, es gibt viel Grün und hier oben ist es schön ebenerdig.“ Einen einzigen Schwachpunkt kann Artz benennen: „Der Nahverkehr fährt zu selten und uns fehlt außerdem eine Anbindung an den Bürgerbus in Heiligenhaus.“ Die Gesamtnote für Isenbügel ist für Franz-Josef Artz eine 2–, je nach Aspekt eine 2+, eine glatte 2 oder eine 2-. Im Stadtteilcheck zeigt sich jedoch, dass es neben dem schlechten ÖPNV viele Bürger sich auch eine bessere medizinische Versorgung und bessere Einkaufsmöglichkeiten vor Ort wünschen würden.

Isenbügel erinnert an die Eifel

In Isenbügel kennt man sich untereinander. Hier können die Kinder auch noch frei auf der Straße spielen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

„Eine glatte 1, auf jeden Fall!“, vergibt Janine Funke ohne weiteres Nachdenken ihre Note für den Stadtteil und gerät dann regelrecht ins Schwärmen: „Ich wohne total gerne hier. Als wir vor sechs Jahren hergezogen sind, hat mich Isenbügel ein wenig an die Eifel erinnert, die ich auch sehr mag. Man kann über den Zaun mit den Nachbarn reden, bei uns wohnen zwölf Familien mit ähnlich alten Kindern, da hilft man sich auch gerne mal aus.“ Der Reiterhof fußläufig erreichbar, die Arbeit in der Großstadt nahe: „Ich möchte nirgendwo anders wohnen“, so die gebürtige Oberhausenerin. Das sieht auch ihr Sohn, der fünfjährige Rafael, so: „Ich gehe gerne mit Papa oder Freunden zum Fußball spielen auf den Bolzplatz, außerdem bin ich gern im Kindergarten.“

Dorfcharakter bietet Freiraum für Kinder

Heiligenhaus So haben die einzelnen Stadtteile abgeschnitten Insgesamt 479 Teilnehmer haben sich an dem großen WAZ Stadtteilcheck für Heiligenhaus beteiligt. Dabei haben die einzelnen Stadtteile wie folgt abgeschnitten (Durchschnittswert): Isenbügel (Note 1,6), Hetterscheidt (Note 1,81), Ilp (Note 2,69), Mitte (Note 2,37), Nonnenbruch/Hofermühle (Note 2,84).

Eine 1-2 vergibt Tanja Lingelbach für ihren Stadtteil, in dem sie seit zehn Jahren mit Mann und den Kindern wohnt. „Wir haben uns Isenbügel bewusst ausgesucht, weil es inmitten der Großstädte liegt und trotzdem Dorfcharakter hat“, erzählt Dreifachmutter. „Das wollten wir gerne für unsere Kinder. Die gehen nachmittags auf den Schulhof, auf den Bolzplatz oder klingeln bei Freunden und können das auch ohne große Begleitung tun. Irgendwo finden sie auf jeden Fall jemanden zum Spielen. Schule und Kindergarten sind nah, das ist auch toll.“ Solange man mobil sei, gebe es nichts auszusetzen, „nur Busfahrten müssen gut geplant werden, weil unsere Kinder zwar gerne Bus fahren, aber die eben nicht so häufig in Isenbügel halten.“ Für Senioren sei es dementsprechend schwieriger, in der Innenstadt etwas zu erledigen. Tanja Lingelbachs Tochter Nele ist neun Jahre alt und kann ebenfalls gut und prägnant zusammenfassen, was sie in Isenbügel mag. „Hier sind meine Freunde und hier ist meine Schule. Hier bin ich einfach zuhause.“