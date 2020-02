Für Kinder aus sozial schwachen Familien hat Stephanie Dellit gute Kunde: Denn seit dem vergangenen Jahr gelten im Rahmen des „Bildungs- und Teilhabepakets“ sowohl vereinfachte Antragsrichtlinien als auch höhere Zuschüsse für eine Förderung von jungen Menschen, erläutert die Leiterin der Jugendpflege der Stadt. Nun müssen diese Mittel aber auch abgerufen werden. Und das ist gar nicht schwer.

Kosten für Klassenfahrten werden übernommen

Bei dem Paket soll Kindern und jungen Menschen unter 25 Jahren, die sich noch in einer Ausbildung befinden, die Möglichkeit gegeben werden, etwa an Veranstaltungen im Bereich der Bildung oder der Freizeit teilzunehmen. Doch zunächst einmal müssen folgende Kriterien erfüllt werden: Leistungsberechtigt sind Menschen beziehungsweise Familien, die Arbeitslosengeld II (SGB II), Leistungen aus der Sozialhilfe (SGB XII) oder nach dem Asylbewerbergesetz beziehen oder Wohngeld oder einen Kindergeldzuschlag erhalten.

Sind diese Kriterien erfüllt, steht einem Antrag nichts im Wege. So erläutert Stephanie Dellit, was alles verfügbar ist: „Bei einer Klassenfahrt beispielsweise können die Kosten in voller Höhe erstattet werden.“ Voraussetzung sei, dass es sich bei dem Veranstalter um eine Schule oder Kita handele.

Lernförderung nicht nur bei Versetzungsgefährdung

Eine Neuerung beim Bildungs- und Teilhabepaket ist, dass der Eigenanteil von bislang einem Euro pro Tag für Schulessen abgeschafft wurde. Foto: Franziska Kraufmann / dpa

Auch die Lernförderung sei Bestandteil des Bildungs- und Teilhabepakets – und das nicht mehr, wie früher, nur bei einer Versetzungsgefährdung, was etwa auch jungen Menschen mit Migrationshintergrund zugute komme, wie Dellit weiter schildert. „Hier gibt es auch keinen Deckelbetrag, sondern die Förderung hängt von den Bedarfen ab.“ Allerdings dürften die Kosten der Lernförderung bei maximal 15 Euro für 45 Minuten liegen. „Das Ganze erfolgt durch anerkannte Anbieter. Zum Beispiel kann eine Schule auch einem Schüler eine solche Eignung bescheinigen.“

Neu ist daneben, dass der Eigenanteil für Mittagessen abgeschafft wurde. „Dieser lag bei einem Euro am Tag.“ Nun würden die Kosten in voller Höhe etwa im Rahmen der Kita- oder Schulspeisung übernommen, berichtet die Leiterin der Jugendpflege, in deren Bereich auch die Schulsozialarbeit fällt.

Höhere Sätze für Freizeitaktivitäten

Angehoben wurde zudem der Satz für Freizeitaktivitäten, beispielsweise in einem Verein. „Dieser lag bislang bei 10 Euro pro Monat, nun gibt es 15 Euro.“ Möglich sei aber auch eine jährliche Einmalzahlung in Höhe von 180 Euro, auch wenn vielleicht der Vereinsbeitrag nur die Hälfte koste. „Von dem Rest können dann Sachen wie Sportschuhe angeschafft werden.“

Auch beim Fahrtkostenzuschuss greifen Änderungen – und zwar bei Kosten, die nicht schon durch andere Träger oder durch den Regelbetrag abgedeckt sind. „Wenn zum Beispiel ein Kind aus Hetterscheidt auf eine Schule mit einem besonderen pädagogischen Konzept in einem anderem Stadtteil gehen möchte, ist dann kein Eigenanteil bei den Fahrtkosten mehr nötig.“ Des Weiteren wurde der Zuschuss für Schulbedarf von 100 auf 150 Euro pro Jahr erhöht.

Hilfen auch für nicht-leistungsberechtigte Familien

Heiligenhaus Hier gibt es die Anträge Um Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten, muss einmal ein Grundformular ausgefüllt werden. Weitere Informationen dazu sowie entsprechende Anträge gibt es auf der Homepage der Stadt, www.heiligenhaus.de, dann in das Suchfeld „Bildung und Teilhabe“ eingeben. Telefonisch kann dazu auch Jürgen Harke unter 02056/ 922491 Auskunft erteilen. Auch auf der Homepage des Kreises Mettmann (www.kreis-mettmann) gibt es Informationen und Anträge – und das sogar in verschiedenen Sprachen (neben Deutsch noch Russisch, Polnisch, Arabisch und Türkisch). Dabei muss zunächst „Schule und Bildung“ angeklickt werden, dann der Punkt „Schüler“ und anschließend „Bildung & Teilhabe“.

Wie viele Mittel in Heiligenhaus beim Bildungs- und Teilhabepaket fließen, ist übrigens nicht klar. Denn dazu gebe es bislang keine Statistiken, auch würden verschiedene Träger – etwa das Jobcenter – dafür aufkommen. „Es gibt auch keine Obergrenze“, so Stephanie Dellit. Beantragt werden könnten die Mittel problemlos auf der Homepage der Stadt Heiligenhaus oder auch des Kreises Mettmann (siehe Infokasten).

Doch auch für Familien, die nicht die Voraussetzungen für Förderungen durch das Bildungs- und Teilhabepaket erfüllen, gibt es Hilfen. „Da bieten wir etwa das Schultütenprojekt oder auch kostenlose Schulranzen sowie Projekte wie ‘alle Kinder essen mit’ an“, erklärt Dellit. Und: „Hier arbeiten wir eng mit den Kitas und Schulen zusammen und lassen uns auch keinen Leistungsbezug beispielsweise von Arbeitslosengeld I zeigen.“