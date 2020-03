Heiligenhaus: Neue Verdachtsfälle von Corona-Virus

Heiligenhaus. Ein erster Verdachtsfall des Corona-Virus’ in Heiligenhaus hat sich nicht bewahrheitet. Nun gibt es aber zwei neue Verdachtsfälle in der Stadt.

Der Verdacht aus der vergangenen Woche, dass es einen Fall des Corona-Virus’ in Heiligenhaus gibt, hat sich zwar nicht bestätigt: Wie der Kreis Mettmann mitteilte, sei dabei das Testergebnis negativ ausgefallen. Nun gebe es aber zwei weitere Verdachtsfälle in der Stadt, hieß es am Sonntag. Die Testergebnisse stünden jedoch noch aus.

Sechs Erkrankte und acht Verdachtsfälle im Kreis

Somit seien derzeit im Kreis Mettmann sechs Menschen in Erkrath an dem Virus erkrankt, es bestünden acht Verdachtsfälle (drei in Erkrath, je zwei in Ratingen und in Heiligenhaus sowie einer in Mettmann). Zwischenzeitlich war am Sonntag von zwölf Verdachtsfällen die Rede gewesen.