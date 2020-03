Eine Kunst für sich: Das sind die Werke der Teilnehmer des Offenen Ateliers der Bergischen Diakonie. Denn unter ihnen sind auch Menschen mit Handicap, die sich künstlerisch betätigen. Nun präsentieren vier von ihnen in der Ausstellung „All inclusive“ ihre außergewöhnlichen Gemälde und Installationen im Waldhotel an der Parkstraße 38 – und die Schau hat einen besonderen Dreh.

So ist nämlich der Name der Ausstellung nicht ganz zufällig gewählt. „Denn wir sind ein inklusives Atelier“, erläutert der Mitarbeiter des Offenen Ateliers und Kunsttherapeut Manuel Rohde. Schließlich lebten in der Bergischen Diakonie Menschen, die eine Behinderung, beispielsweise eine psychische Erkrankung, hätten.

Offenes Atelier zeigt ausdrucksstarke Farben

Zu sehen sind nun 24 Werke, darunter etwa flächige Bilder mit ausdrucksstarken Farben von Anja Leu. Abstrakte Gemälde, die motivisch bisweilen an Franz Marc erinnern, stellt Barbara Weyer aus: „So wie Worte für den Kontakt nach außen benutzt werden, ist die bildnerische Gestaltung für mich die Sprache für den Kontakt nach innen“, erklärt sie.

Lichtinstallationen und Lampen bietet Arne Sawatzki, der – im Gegensatz zu den drei anderen Ausstellenden – kein Kursteilnehmer im Offenen Atelier ist, sondern dort Mitarbeiter ist. Verschiedene Perspektiven in seiner Kunst offenbart Michael Wittenius: „Für mich ist ein Bild gut, wenn es aus der Entfernung geschlossen und bei näherer Betrachtung im Detail lebendig wirkt“, meint er.

Ausstellungseröffnung am 22. März

Wer sich davon buchstäblich ein Bild machen möchte, kann dies vom Sonntag, 22. März, an tun: An diesem Tag wird die Schau um 11 Uhr mit einer Vernissage im Waldhotel eröffnet. Manuel Rohde führt in die Ausstellung ein, musikalisch wird die Veranstaltung vom Pianisten Kurosh Zanjani untermalt. Danach ist „All inclusive“ bis Ende Juni täglich von 8 bis 20 Uhr im Foyer, Wintergarten und Bistro zu sehen – die Schau ist damit 2020 eine von zwei Ausstellungen, die jedes Jahr in dem Waldhotel gezeigt werden.

Das Offene Atelier der Bergischen Diakonie befindet sich in Wülfrath-Oberdüssel, Diakonissenweg 13. Dort nehmen jedes Jahr rund 100 Teilnehmer an künstlerischen Kursen wie Aquarell- und Acryllmalerei, Bildhauerei oder Betonbau teil. Weitere Infos: oder auf www.bergische-diakonie.de.