Heiligenhaus: Palmzweig kann in der Kirche abgeholt werden

Heiligenhaus. Wegen der Corona-Krise werden in der Heiligenhauser Suitbertus-Kirche keine Palmzweige persönlich verteilt. Diese stehen nun im Foyer bereit.

Normalerweise werden in der Suitbertus-Kirche am Vorabend des Palmsonntags, also am Samstag, 4. April, Palmzweige gesegnet, die die Gläubigen dann mit nach Hause nehmen und an das Kreuz stecken können. Doch dieses Jahr ist das wegen der Corona-Krise nicht möglich, wie Gemeindepastor Miklós Nuszer mitteilt. Dennoch muss niemand auf die Palmzweige verzichten.

Tüte mit Überraschungen gefüllt

So können alle Gemeindemitglieder diese ab Palmsonntag (5. April) täglich zwischen 9 und 12 Uhr im Foyer der Suitbertus-Kirche (Hauptstraße 132) in einer Tüte abholen. Und nicht nur das, wie der Pastor weiter ausführt: „Neben dem Palmzweig sind noch ein Osterlamm, ein Schokoladenosterei sowie ein Kreuz, auf dem Evangelien geschrieben sind, in der Tüte enthalten“ Zudem gebe es weitere Informationen für die Gläubigen zu katholischen Gottesdiensten im Fernsehen und im Internet. Auch die direkte Ansprache ist Nuszer in Zeiten des Kontaktverbots wichtig: „Des Weiteren gibt es noch ein persönliches Wort von mir.“

Daneben ist Foyer der Kirche täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr für das persönliche und stille Gebet geöffnet.