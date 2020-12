Heiligenhaus: Rege Bürgerbeteiligung an Stadtentwicklung

Heiligenhaus Heiligenhaus soll sich zielgerichtet weiterentwickeln. Um die Bürger dabei mit einzubinden, hat die Stadt ihnen Angebote gemacht.

Heiligenhaus. Im Rahmen des Mottos "Zukunft Heiligenhaus 2030" werden derzeit integrierte städtebauliche Entwicklungskonzepte (ISEKs) für die Innenstadt sowie für die Ortsteile Oberilp und Nonnenbruch erarbeitet. Die erste Phase, in der es vorrangig um Bürgerbeteiligung ging, ist nun abgeschlossen.

Vierzig Bürger bei Auftaktveranstaltung

waren rund 40 Bürger in die Aula des IKG gekommen, um über verschiedene Themen der Stadtentwicklung, gemeinsam mit externen Fachexperten und städtischen Vertretern, zu diskutieren. Weil aufgrund der Corona-Pandemie die Zahl der Teilnehmer stark begrenzt war, wurde die Veranstaltung zeitgleich per Live-Stream online übertragen. Somit konnten weitere interessierte Bürger die Diskussionen über ihre Bildschirme mitverfolgen.

Interaktives Beteiligungsformat

Zeitgleich mit der Auftaktveranstaltung startete die Online-Beteiligung auf der Projekthomepage www.zukunft-heiligenhaus-2030.de. Mit der interaktiven Karte wurde ein Beteiligungsformat zur Verfügung gestellt, bei dem die Bürger Orte innerhalb der Plangebiete markieren und mit einer persönlichen Einschätzung oder Projektidee versehen konnten. Insgesamt wurden über 170 Marker in der Karte gesetzt, die wiederum mit über 180 Kommentaren versehen und über 2.300 positive oder negative Bewertungen erhalten haben.

Wöchentliche Umfragen

Zusätzlich wurden wöchentlich neue Umfragen im Beteiligungsformat »Fragen der Woche« durchgeführt, bei denen die Themenfelder Öffentlicher Raum & Stadtgestaltung, Einzelhandel, Wohnen & Wohnumfeld, Mobilität, Bildung und soziale Themen, Kultur, Freizeit, Freiraum und Tourismus nacheinander im Fokus standen.

Einordnung von Kernaussagen

Dabei wurden die Bürger unter anderem mit konkreten Kernaussagen konfrontiert und der Bitte, diese nach eigenem Ermessen zu bewerten ("Ich wohne gerne in Heiligenhaus") oder sie wurden gebeten, Ideen zur städtischen Aufwertung einzuordnen. Im Bereich Wohnen stellte sich so heraus, dass 60 Prozent der Teilnehmer sehr gerne in Heiligenhaus wohnen und dass Unterilp und Nonnenbruch vor allem durch Gebäudesanierungen und mehr Sauberkeit an Wohnqualität gewinnen könnten.

Mehr Angebote für Jugendliche

Bei der Frage nach den sozialen Angeboten zeigt sich, dass sich 63 Prozent wünschen und sich die Senioren vor allem im Kulturbereich mehr Veranstaltungen vorstellen könnten (42 Prozent). Die ausführlichen Ergebnisse der Befragungen können bereits auf der Homepage eingesehen werden. Durchschnittlich haben sich rund 150 Bürger pro Woche die Zeit zur Befragung genommen.

Resonanz wird positiv bewertet

Die Resonanz der Heiligenhauser wurde vonseiten der Stadt grundsätzlich als positiv bewertet. Insbesondere die Online-Formate seien von den Bürgern sehr gut angenommen und lieferten eine Vielzahl unterschiedlicher Anregungen sowie Ideen für den weiteren Planungsprozess. Und: Im Rahmen einer ersten Auswertung hätten bereits Handlungsfelder identifiziert werden können, die in den verschiedenen Formaten immer wieder ins Gespräch gekommen seien.

Umgang mit Leerständen

Dazu zählten auch der Umgang mit Leerständen in den Projektgebieten oder die Befürchtung von Funktionsverlusten der Innenstadt im Zusammenhang mit dem Neubau des Nahversorgungszentrums auf dem ehemaligen Hitzbleck-Areal. "Als konkrete Maßnahmen aus der Beteiligung sind beispielhaft die Neugestaltung oder Aufwertung bestehender Spiel- und Bolzplätze sowie im Hinblick auf Leerstände die Schaufenstergestaltung oder (Zwischen-)Nutzung für kulturelle Zwecke zu nennen", heißt es in einer Mitteilung des Fachbereichs Stadtentwicklung.

Auswertung der Ergebnisse

In den kommenden Wochen werden die Anregungen und Ideen ausgewertet und in die Gesamtkonzeption überführt. "Anschließend werden die beauftragten Planungsbüros post welters + partner mbB und CIMA Beratung + Management GmbH gemeinsam mit der Stadtverwaltung Leitziele für die beiden Plangebiete entwickeln sowie Handlungsfelder und erste Maßnahmenansätze ausarbeiten", heißt es weiter seitens der Stadt.

Vertiefungswerkstätten mit Bürgerbeteiligung

Danach erfolge eine weitere Beteiligung der Öffentlichkeit in Form voin sogenannten "Vertiefungswerkstätten", in deren Rahmen ausgewählte Handlungsfelder, Projektideen und Orte innerhalb der Plangebiete vertieft diskutiert werden sollen. Diese Werkstätten sollen, soweit möglich, im kommenden Frühjahr stattfinden. Um die in den gängigen Beteiligungsprozessen meist unterrepräsentierte Zielgruppe der Jugendlichen stärker einzubinden, seien zudem spezielle Jugendbeteiligungsformate geplant. Dabei soll insbesondere der identifizierte Mangel an Freizeitangeboten und Treffpunkten im Fokus der Diskussionen stehen.