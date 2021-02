Heiligenhaus: Schutzhütte am Golfclub Hösel ausgebrannt

Heiligenhaus. Eine Schutzhütte auf dem Gelände des Golfclubs Hösel in Heiligenhaus ist komplett niedergebrannt. Polizei geht von Brandstiftung aus.

: Dieses Mal brannte es am Sonntagabend auf dem Gelände des Golfclubs Hösel. Hier brannte eine Schutzhütte ab. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 22.40 Uhr, so die Kreispolizei Mettmann, meldete eine aufmerksame Anwohnerin einen Golfplatzes an der Höseler Straße in Heiligenhaus. Die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr konnten eine in voller Ausdehnung brennende Blockhütte auf dem Rasengelände am Loch 14 feststellen. Trotz intensiver Löscharbeiten konnte nicht verhindert werden, dass die mit Solarzellen ausgestattete Schutzhütte vollständig niederbrannte.

Hütte ist stets verschlossen

Die circa 25 Quadratmeter große und stets verschlossene Hütte besitzt nach Angaben des Betreibers keine eigenen Versorgungsleitungen für Gas oder Strom. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei aus aus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen ein und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Feststellungen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312 6150, in Verbindung zu setzen.