Heiligenhaus: Sternsinger gehen diesmal kreative Wege

Heiligenhaus Sternsingen darf nicht ausfallen - trotz Corona. Aus diesem Grund hat auch die katholische Kirche Heiligenhaus nach Lösungen gesucht

Heiligenhaus.In Heiligenhaus wird im Rahmen der Sternsingeraktion auch in diesem Jahr wieder für Kinderprojekte in Indien und Brasilien gesammelt (wenn auch anders als in den vergangenen Jahren) für das Projekt "Sant Chavara Kala Kiketan" von Pater James in Indien und die beiden Projekte "Pastoral da Crianca" (Kinderpastoral) und "Cultura pela Paz" (Kultur für den Frieden) von Bischof Bernardo Bahlmann in Obidos / Brasilien.

Bereits 10.000 Segenstüten gepackt

Mit vielen Helfern wurden bereits 10.000 Segenstüten gepackt mit je einem Segensaufkleber, 2 Flyern und einem Überweisungsträger. Am Montag, 28. Dezember, findet um 10 Uhr in der St. Suitbertus Kirche eine Aussendungsfeier in einem sehr begrenzten kleinen Kreis statt. Diese wird später auf dem YouTube Kanal "Sternsinger Heiligenhaus" veröffentlicht. Zudem ist die

Veröffentlichung von Grußbotschaften von Bischof Bernardo aus Brasilien und Pater James aus Indien geplant.

Sternsingerlieder über mobile Lautsprecher

Vom 28. Dezember bis zum 30. Januar werden rund 70 Ehrenamtler aus der Kirchengemeinde St. Suitbertus die 10.000 Segenstüten in die Heiligenhauser Häuser tragen und so den Segen Gottes verbreiten. Teilweise werden Eltern mit Ihren Kindern unterwegs sein und auf den Wegen Sternsingerlieder über mobile Lautsprecher abspielen.

Bürgermeisterempfang auf Abstand

Am Dreikönigstag, dem 6. Januar, um 10.30 Uhr, wird der Bürgermeisterempfang vor dem Rathaus stattfinden, mit Abstand und sehr begrenzter Teilnehmerzahl.

Rückkehrgottesdienst am 30. Januar

Die diesjährige Sternsingeraktion wird verlängert bis Samstag, den 30. Januar. An diesem Tag findet um 15 Uhr unter den dann gültigen Hygienevorschriften der Rückkehrgottesdienst in der St. Ludgerus Kirche statt.