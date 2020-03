Heiligenhaus: UBZ zeigt im Internet Filme über den Wald

Stadtförster Hannes Johannsen hatte die Idee, in Corona-Zeiten Filme über die Natur und den Wald ins Internet zu stellen.

Heiligenhaus. Da das Umweltbildungszentrum wegen des Coronavirus keine Ausflüge für Kinder in den Wald organisieren kann, werden nun auf Youtube Filme gezeigt.

Normalerweise erkunden um diese Jahreszeit Tausende von kleinen Heiligenhausern in Begleitung des Teams vom Umweltbildungszentrum (UBZ) den Wald und die Natur: Gerade im Frühling gibt es so viel zu entdecken, die Natur blüht auf, das Leben im Forst erwacht. Diese tollen Ausflüge entfallen aber nun aufgrund des Coronavirus. Doch Stadtförster Hannes Johannsen hat da eine Alternative.

Filme sind auf Youtube zu sehen

So entwickelte er gemeinsam mit seinem Schwager, dem Hamburger Filmemacher Torben Asmussen, ein Alternativprojekt und setzte dieses unmittelbar um: In kleinen Filmsequenzen werden verschiedene Waldthemen nun kindgerecht und anschaulich präsentiert, jede Woche kommt ein neuer Film hinzu. Das Material wurde mit der Kamera in Heiligenhaus aufgenommen, ab Dienstag, 31. März, wird der erste Film auf www.youtube.de zu sehen sein. Über die Seite des Umweltbildungszentrum www.ubz-heiligenhaus.de gelangt man zu dem entsprechenden link.