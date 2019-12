Heiligenhaus: Wachleiterin setzt besonders auf Bürgernähe

Heiligenhaus Im Polizeidienst seit 1994

Patricia Aillaud ist 1994 in den Polizeidienst eingetreten und hat zunächst in Köln ihre Ausbildung gemacht. Seit 1997 arbeitet sie im Kreis Mettmann, zunächst im Streifendienst in Erkrath. Zudem war sie bereits Wachdienstführerin in Langenfeld, Dienstgruppenführerin in Monheim, Ratingen und Langenfeld. Stellvertretende Leiterin war sie in der Führungsstelle der Direktion Verkehr, außerdem stellvertretende Dienstgruppenführerin in der Leitstelle in Mettmann.

Wachleiterin in Heiligenhaus ist die Hauptkommissarin seit Juni 2019. Ihr sind elf Mitarbeiter in Heiligenhaus und Velbert unterstellt.

In der dunklen Jahreszeit erwartet Patricia Aillaud erfahrungsgemäß mehr Einbrüche – auch durch Banden – und will daher die Polizeipräsenz in Wohngebieten erhöhen.

Die 45-Jährige lebt mit ihrem Ehemann in Leverkusen und wandert sehr gerne, etwa über den Neandersteig.