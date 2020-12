Heiligenhauser Adventsfenster: Kinder beschäftigen sich mit Corona

Die Katechumenen haben sich in diesem Jahr mit dem Thema Corona auseinandergesetzt.

Heiligenhaus Jedes Jahr steht die Gestaltung des Adventsfensters in der Dorfkirche unter einem anderen Thema. Diesmal war klar -- es geht um Corona.

HeiligenhausSeit 13 Jahren gestalten die Kinderkatechumenen das Kirchenfenster der Dorfkirche in Isenbügel in der Weihnachtszeit. Das Thema in diesem Jahr ist natürlich die Corona-Pandemie.

Zwölf persönliche Wünsche der Kinder

„Ich wünsche mir das Opa kein Corona kriegt“. Dieser Wunsch eines Kinderkatechumenen schmückt das Fenster der Dorfkirche in Isenbügel. Neben elf anderen persönlichen Wünschen zeigen die Kinder mit dem diesjährigen Adventsfenster wie sie die Corona-Pandemie wahrgenommen haben.

Thema Hambacher Forst vor zwei Jahren

„Seit 2007 gestalten die Kinderkatechumenen in der Vorweihnachtszeit das Kirchenfenster im Rahmen des Konfirmandenunterrichts“, erzählt die Pfarrerin Kirsten Düsterhöft. Dabei greifen sie aktuelle Themen auf und lassen ihre eigene Wahrnehmung in die Arbeit fließen. Vor zwei Jahren zeigte das Adventsfenster zum Beispiel den Hambacher Forst mit Bagger und Krippe.

Das Thema stand für alle fest

Ende Oktober hatte sich die Katechumenen-Gruppe, zu der sieben Kinder gehören, getroffen, um das Thema des diesjährigen Adventsfensters zu bestimmen. „Für uns alle stand das Thema in diesem Jahr eigentlich schon fest“, erinnert sich Kirsten Düsterhöft.

Daraufhin startete die Arbeit an dem Adventsfenster. Die Kinder legten sich dafür auf transparentes Papier und umrandeten gegenseitig ihre Körper. Die weitere Ausarbeitung musste dann jedoch in Einzelarbeit geschehen, da die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Gruppenarbeiten nicht zuließen.

Möglichst kontaktlose Gestaltung

"Und wenn Nacharbeiten nötig waren, haben wir die Transparente in die jeweiligen Briefkästen gepackt, um den Arbeitsprozess kontaktlos zu gestalten", erinnert sich Kirsten Düsterhöft. "Anschließend haben wir die verschiedenen gebastelten Körperteile der Kinder zusammengefügt, so dass ein buntes Bild entstanden ist“, ergänzt Helga Klein, die das Projekt begleitet hat.

So nehmen Kinder die Pandemie wahr

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das Adventsfenster zeigt zwei Kinder, die sich zu Begrüßung die Fußspitzen entgegenstrecken und dabei ihren Mund-Nasen-Schutz tragen. Ein Kind trägt Handschuhe, das andere hält ein Desinfektionsmittel in der Hand, über beiden schwirrt ein Corona-Virus.

Doch auch wenn die beiden Kinder den Abstand einhalten, scheinen sie nicht einsam zu sein. Die Farben sind bunt und auf die Masken haben die Kinderkatechumenen Herzen und Smileys gemalt.

Corona-konforme Enthüllung

Zur Präsentation hatte die Pfarrerin neben dem Eingang zur Dorfkirche in einer Box die Andacht zum Mitnehmen deponiert. Normalerweise wird das Adventsfenster mit Musik, Glühwein und Kinderpunsch enthüllt. Auch darauf musste natürlich diesmal verzichtet werden, die Kinder kamen vereinzelt und zeigten ihren Eltern (und manche auch den Großeltern) das vollendete Werk.

Kirchenfenster bleibt bis Ende Januar

Noch bis Ende Januar kann das Kirchenfenster an der Dorfkirche Isenbügel bewundert werden. Bis dahin bleiben auch die Wünsche der Kinderkatechumenen hängen. Neben einem gelben Stern hat eines der Kinder geschrieben: „Ich wünsche den Menschen in der Adventszeit Gesundheit.“

Infokasten:

Am Eingang der Dorfkirche in Isenbügel leuchtet seit 13 Jahren das Adventsfenster zur Weihnachtszeit. Die ganze Woche zwischen 17-22 Uhr wird das Kirchenfenster angestrahlt und so im Dunkeln besonders zu bewundern sein.