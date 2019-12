Heiligenhauser Ehepaar Hofmann hält seit 60 Jahren zusammen

Manch einer wird sich fragen, wie das funktionieren kann: 60 Jahre lang Seite an Seite mit ein und demselben Partner. Ehepaar Hofmann kann darüber nur lächeln. „Das ist doch so“, erklärt der 79-jährige Fritz Hofmann fröhlich, „man nimmt Rücksicht aufeinander, und wenn dunkle Wolken mal aufziehen, was ja durchaus dazu gehört, dann kämpft man gemeinsam solange weiter, bis wieder die Sonne scheint.“ Das ist natürlich noch nicht alles, was zum Geheimnis einer Diamantenen Hochzeit gehört, den das Ehepaar heute feiert.

Fritz und Marianne Hofmann leben seit 58 Jahren in Heiligenhaus

So sagt auch Marianne Hofmann: „Das ist es, was ich an meinem Mann besonders schätze. Er ist ein aktiver, optimistischer und humorvoller Mensch. Zwar auch mal aufbrausend und temperamentvoll, aber er ist auch aufbauend, wenn das Leben mal wirklich schwierig ist oder war.“

Fritz und Marianne Hofmann sind absolute Familienmenschen und haben auch zwei Kinder. Foto: Mara Tröger / FFS

Das Ehepaar lebt seit 58 Jahren in Heiligenhaus, seit 1973 in ihrer großzügigen Eigentumswohnung im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses. Durch die große Glasfront zum Balkon, dem unverbauten Weitblick und aufgrund der hellen, liebevoll gestaltete Inneneinrichtung wirkt das Zuhause der wesentlich jünger wirkenden Eheleute freundlich und einladend. „Meine Frau ist unglaublich kreativ“, schwärmt der stolze Ehemann, „während ich eher so der Sportliche und Aktive bin, ist sie immer gerne zuhause gewesen und hat gebastelt und dekoriert.“ Marianne Hofmann ergänzt augenzwinkernd; „Und renoviert. Ich bin die Handwerkerin unter uns.“

Der Ehrentag wird im Kreise der Familie gefeiert

Als sich die beiden im Frühjahr 1959 im Spiegelpalast kennenlernten, dauerte es nicht lange, bis es heftig funkte. Die Heirat folgte am 17. Dezember 1959, 1960 wurde Sohn Michael, 1965 Tochter Alice geboren. Der gebürtige Velberter Fritz arbeitete sein Leben lang als Außendienstmitarbeiter im Bereich Rundfunk- und Fernsehgeräte, die Lintorferin Marianne liebte ihren Beruf als Friseurin. „Unsere Tochter hat lange ihren eigenen Salon ‘Ihr Frisör’ an der Jahnstraße gehabt, in dem ich mitgearbeitet habe“, erinnert sie sich gerne zurück. Ansonsten sind die Hofmanns immer viel gereist, heute bevorzugen sie die gemeinsame Zeit mit guten Freunden und gutem Essen. So wird es auch am heutigen Dienstag sein. Die Diamantene Hochzeit wird im Kreise der Lieben gebührend gefeiert.