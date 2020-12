Heiligenhauser Feuerwehr im Dauereinsatz

Heiligenhaus Derzeit hat die Feuerwehr Heiligenhaus jede Menge zu tun: Alleine am vergangenen Montag musste sie zu vier Einsätzen ausrücken.

Heiligenhaus.Vorweihnachtlicher Stress für die Heiligenhauser Feuerwehr: Gleich viermal mussten die Einsatzkräfte alleine am Montag zu EInsätzen ausrücken, zweimal davon nach Erkrath.

Heizöllaster auf Abwegen

Um 12.43 Uhr alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr zu einem Arbeitseinsatz an

den Angerweg. Ein Heizöllaster war bei einem Ausweichmanöver in den Graben

geraten. Nur die Leitplanke hielt den LKW davon ab, ins Bachbett der Anger zu

rutschen. Da der LKW zwar schief, aber sicher stand, übergab die Feuerwehr den

Einsatz an den Fahrzeughalter mit der Auflage, ein Bergungsunternehmen zu

beauftragen.

Anwohner werden vor Großbrand gewarnt

Um 14.28 Uhr wurden die Einsatzkräfte mit einem Warnfahrzeug zu einem Großbrand in einer Lagerhalle in Erkrath-Hochdahl angefordert. Drei Kräfte unterstützten bei

der Warnung der Bevölkerung und machten Durchsagen in den betroffenen

Ortsteilen. "Wir arbeiten dazu im Verbund mit Fahrzeugen aus dem ganzen Kreis -

dieses System ist mittlerweile etabliert.",

Unterstützung bei Patiententransport

Um 15.09 Uhr entsendete die Leitstelle das Löschfahrzeug nach Isenbügel. Am

Geranienweg unterstützten vier Kräfte den Rettungsdienst beim Transport eines

Patienten zum Rettungswagen. Das enge Treppenhaus hatte dies notwendig gemacht.

Nachlöscharbeiten in Erkrath

Für Nachlöscharbeiten entsendete die Wehr schließlich um 17 Uhr zwei Lösch-

und ein Führungsfahrzeug nach Erkrath. Die 14 Frauen und Männer löschten letzte

Glutnester ab und bauten die Geräte an der Einsatzstelle zurück. Erst gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen

war die Einheit wieder zu Hause - die meisten Kräfte waren vorher noch in ihrem regulären Beruf tätig. "Das ist nicht zu verachten", "viele waren weit über 16 Stunden am Stück auf den Beinen. Das verdient einen

riesengroßen Respekt!" Mehr Informationen über Heiligenhaus finden Sie hier.