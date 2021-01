Heiligenhauser Feuerwehr löscht Kühlschrank auf Balkon

Heiligenhaus. Fahrlässige Brandstiftung: Vermutlich durch eine Kerze kam es zu Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Herzogstraße.

an der Herzogstraße: Vermutlich durch eine im Blumenkasten angezündete Kerze fingen am Donnerstag Külschrank, Balkonsichtschutz und Dekoration Feuer. Verletzt wurde zum Glück in dem Mehrfamilienhaus niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 13.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu dem Feuer auf demB Balkon an der Herzogstraße alarmiert. Die 66-jährige Wohnungsinhaberin, welche sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung befand, wurde durch Rufe auf den Brand aufmerksam. Vergeblich versuchte sie, selbstständig den in Brand geratenen Balkonsichtschutz sowie weitere dort abgestellte Gegenstände zu löschen, was jedoch misslang.

15 Personen aus dem Gebäude geführt

Als die ersten Kräfte eintrafen, war von der Wülfrather Straße aus eine Rauchentwicklung sichtbar. Zunächst führten Polizei und Feuerwehr rund 15 Personen aus dem Gebäude, das Treppenhaus war rauchfrei. Ein Trupp ging von außen mit einem Löschrohr vor. Parallel ging ein weiterer Trupp mit Atemschutz und einem Rohr über den Treppenraum in die Wohnung im zweiten Obergeschoss vor.

Hier brannte dann unter anderem ein Kühlschrank. Nach kurzer Zeit war das Feuer in Gewalt, nach rund fünf Minuten gelöscht. Durch die große Hitzeentwicklung war eine Fensterscheibe am Balkon geplatzt, das Feuer hatte sich jedoch noch nicht ins Wohnzimmer ausgebreitet. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte die Brandausbreitung in der Wohnung. Auch ein Schaden im Haus wurde verhindert.

Rauch in angrenzender Wohnung

Im Nachgang lüftete die Feuerwehr die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter und kontrollierte angrenzende Wohnungen. In einer darüberliegenden Wohnung wurde eine Türe gewaltsam geöffnet, da ein Rauchmelder piepste. Eine leichte Verrauchung war der Grund. Die Feuerwehr lüftete auch diesen Raum und übergab diese an die Anwohner. Im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst Ratingen/ Heiligenhaus. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Nach Angaben der Wohnungsinhaberin könnte eine in einem Blumentopf angezündete Kerze das Feuer auf dem Balkon entfacht haben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa

5.000 Euro geschätzt. und ermittelt derzeit wegen

fahrlässiger Brandstiftung.