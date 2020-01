Heiligenhaus. Auch in Heiligenhaus gehen seit Anfang des Jahres unzählige Kassenzettel über die Verkaufstresen. Die meisten Kunden haben da so ihre Bedenken.

Heiligenhauser Kunden sind genervt von Bonpflicht

Eine Tageszeitung geht über die Verkaufstheke, dann zwei Packungen Zigaretten, der nächste Kunde wünscht die neueste Programmzeitschrift. Schokoriegel und Kaugummis warten im Regal auf Käufer. Und was auch immer Verkäuferin Anita Büsching ihren Kunden anreicht, einen Bon gibt es zusätzlich oben drauf. Auch im Wein- und Tabakhaus im Rathauscenter gilt die Bonpflicht, die seit dem 1. Januar besteht. Und das hat seine Gründe.

So soll durch die Bonpflicht die Steuerhinterziehung deutlich erschweren werden. Doch: „95 Prozent unserer Kunden sagen, dass sie den Bon nicht wollen“, berichtet Büsching von den Erfahrungen, die sie in den letzten zwei Wochen gemacht hat. „Genommen wird er eigentlich nur, wenn sie jemandem etwas mitbringen oder anschließend noch in ein Geschäft gehen, in dem es ein ähnliches Sortiment gibt wie hier.“ In der Tat: „Muss das sein? Was soll ich denn damit?“, entgegnet die nächste Kundin auf die Frage, ob sie gerne einen Bon hätte – und lässt das Stück Papier liegen.

Das spezielle Thermopapier der Bons darf nicht im Altpapier entsorgt werden

Auch in Heiligenhaus muss seit Anfang des Monats für jeden noch so kleinen Einkauf ein Kassenzettel ausgegeben werden. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Das landet daraufhin im Müll, wohlgemerkt aber nicht in dem für Papier. „Da darf es nicht rein, das ist ja Thermopapier“, erklärt die Verkäuferin. Und die Kundin ergänzt, dass das, was sie wirklich ärgere, das Theater sei, „das einerseits um die Umwelt gemacht wird. Und dann denken sich die Politiker so etwas wie die Bonpflicht aus, das ist doch widersprüchlich.“ Das sei schlicht schizophren, wenn man bedenke, wie viele Bäume dafür sterben müssten.

Die nächste Kundin zeigt da ihr Portemonnaie, um deutlich zu machen, was passiert, wenn die Bons sich sammeln. „Da ist kein Geld mehr drin, sondern nur noch die Papierchen. Die muss ich dringend mal wieder ausmisten.“ Die Stimmungslage ist eindeutig: Wer nicht plant, den Einkauf eventuell umzutauschen oder zuhause in Haushaltsbuch einzutragen, möchte in der Regel keinen Bon. Sehr wohl einen haben möchte allerdings Ulrike Rüger: „Ich nehme den auf jeden Fall mit“, sagt sie lächelnd. Um genau zu sein, sammelt sie die Bons sogar. „Einen Monat lang mache ich das, sowohl meine als auch die von Freunden werden aufgehoben.“

Kundin sammelt alle Bons und schickt sie dann an Finanzminister Olaf Scholz (SPD)

Dann kämen die Bons in einen Umschlag „und werden mit einem gepfefferten Brief an Olaf Scholz geschickt“. Die Bons seien im Zuge des Klimaschutzes sinnlos, so Rüger, außerdem sei es eine Zumutung, als Kundin diktiert zu bekommen, ob sie nun einen haben wolle oder nicht. „Der Müllberg wird sich dadurch erhöhen, Scholz sollte sich mal lieber Gedanken machen, an wen er sich besser wegen der Steuern wenden kann.“ Auf eine mögliche Antwort des Finanzministers auf ihr Einschreiben ist Ulrike Rüger jedenfalls gespannt.

Für die Bäckereikette Kamps gehört die Ausgabe von Kassenzetteln seit Jahren zum Alltag

Heiligenhaus Neue Zusammensetzung von Thermopapier Bislang wurde bei der Herstellung des für Bons verwendeten Thermopapiers die Chemikalie „Bisphenol-A“ (BPA) verwendet. Seit dem 1. Januar 2020 darf dies nicht mehr eingesetzt werden beziehungsweise darf ein Grenzwert von 0,02 Prozent nicht mehr nachzuweisen sein. Minimale Restbestände von BPA können aber durch die Wiederverwendung von recycletem Altpapier auftreten. Händler dürfen auch ihre vor 2020 gekauften Bonrollen noch aufbrauchen. Bisphenol-A gilt als hormonverändernde Chemikalie und steht in Verdacht, unter anderem im Zusammenhang mit Brustkrebs oder Unfruchtbarkeit zu stehen.

Für die Bäckereikette Kamps, die in Heiligenhaus eine Filiale im Realmarkt betreibt, ist die Ausgabe von „Bons für jedes Brötchen“ übrigens kein Neuland. „Wir haben bereits vor einigen Jahren damit begonnen, für jeden noch so kleinen Einkauf einen Bon auszugeben“, erklärt die Sprecherin des Unternehmens, Birgitt Kraft-Seifert. „Damals haben wir auf ein neues Kassensystem umgestellt, und da war dieser Schritt zwingend notwendig. Wir sehen das als einen Akt der Transparenz an, sind uns aber durchaus auch über den Umweltaspekt bewusst.“

Anita Büsching und ihre Kunden müssen sich dagegen erst an die neue Regelung gewöhnen. Zumindest eins freut die Verkäuferin: Für Lottoscheine ist die Ausweisung eines extra Bons zumindest nicht nötig: „Da ist die Summe ja schließlich schon drauf gedruckt.“https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece