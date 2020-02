Heiligenhauser Speditionen ermöglichen Sicherheitsschulung

Heiligenhaus. Seit 2013 gibt es das Projekt „Toter Winkel“ der Verkehrswacht. Drei Heiligenhauser Speditionen unterstützen die Aktion, die Leben retten kann.

Gleich drei Heiligenhauser Speditionen stellen ihre Fahrzeuge und Mitarbeiter zur Verfügung, damit auch weiterhin Grundschüler zum Thema „Toter Winkel“ geschult und sensibilisiert werden können: Erich Weiss Logistik GmbH&Co.KG an der Humboldtstraße, Röskes Logistics GmbH an der Dieselstraße und Brückner Logistik GmbH an der Ziegelstraße.

Schüler dürfen im Fahrerhaus Platz nehmen

Gemeinsam mit Mitarbeitern der Verkehrswacht vom Kreis Mettmann und der Kreispolizeibehörde besucht ein Fahrer mit seinem LKW die einzelnen Schulen und demonstriert anschaulich und spielerisch, in welchen Bereichen andere Verkehrsteilnehmer – trotz mehrerer Außenspiegel – nicht gesehen werden können. Besonders gefährdet sind Fußgänger und Radfahrer durch abbiegende Fahrzeuge, immer wieder geschehen gerade in diesen Fällen schwere und häufig auch tödlich endende Unfälle. Die Viertklässler dürfen dabei auch auf dem Fahrersitz Platz neben und sich einen eigenen Überblick verschaffen. Die Aktion „Toter Winkel“ wird seit 2013 von der Kreisverkehrswacht durchgeführt. Speditionen, die sich ebenfalls an dem Projekt beteiligen wollen, können sich unter der Telefonnummer 02104-991652 bei der Verkehrswacht melden.