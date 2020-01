Heiligenhauser Wachleiterin wechselt nach Monheim

Patricia Aillaud hat erst im Juni vergangenen Jahres ihren Dienst als Wachleiterin in Heiligenhaus angetreten. Nun arbeitet sie in gleicher Position in Monheim.

Heiligenhaus. Erst im Juni hatte Patricia Aillaud ihre Stelle als Wachleiterin in Heiligenhaus angetreten, nun hat sie nach Monheim gewechselt: aus gutem Grund

Manchmal kommen die Dinge anders als man denkt, auch für Patricia Aillaud. Erst im Juni vergangenen Jahres hatte die 45-jährige ihre Stelle als Wachleiterin der Polizei Heiligenhaus angetreten – übrigens als erste Frau überhaupt in dieser Führungsposition im gesamten Kreisgebiet. Jetzt aber hat sie, für die Bevölkerung völlig überraschend, nach Monheim, gewechselt.

Wachleiter in Monheim ist überraschend verstorben

Patricia Aillaud ist die erste Frau in einer Wachleiterposition im gesamten Kreis Mettmann Foto: Polizei Mettmann

„Es ist so, dass der Monheimer Polizeichef kürzlich vollkommen überraschend und leider viel zu früh verstorben ist und diese Position dringend neu besetzt werden musste“, erklärt Ulrich Löhe, Pressesprecher der Kreispolizei Mettmann, „Frau Aillaud kam aus mehreren Gründen in Frage. Zum einen war sie während ihrer Laufbahn bereits als Dienstgruppenleiterin in Monheim tätig, zum anderen bringt sie hervorragende fachliche Voraussetzungen mit.“ Ein weiterer Punkt sich für Patricia Aillaud zu entscheiden, sei aber auch die Tatsache gewesen, dass die Heiligenhauser Polizei nach wie vor im Dienstgebäude der Velberter Kollegen untergebracht sei, dadurch, so Löhe, liesse sich derzeit in Heiligenhaus am Ehesten im ganzen Kreis eine Wachleitung entbehren.

Patricia Aillaud trat 1994 in den Polizeidienst ein, zunächst bei der Landespolizei. Nach ihrer Ausbildung in Köln wechselte die Hauptkommissarin in den Kreis Mettmann und kam nach Stationen in Langenfeld und Erkrath 2004 für drei Jahre als Dienstgruppenleiterin nach Monheim. In gleicher Funktion wechselte sie nach Ratingen und nach Langenfeld und war die vergangenen sieben Monate Regionalbeauftragte und Leiterin des Bezirks- und Schwerpunktdienstes in Heiligenhaus. Während dieser Etappe hatte sich Patricia Aillaud vor allem den Themen Seniorensicherheit und Clankriminalität verschrieben.

Aillauds Stelle soll schnellstmöglich neu besetzt werden

Die Leverkusenerin scheint an ihrem neuen Arbeitsplatz gut angekommen zu sein. "Viele Kollegen und Kolleginnen kannte ich ja schon – das machts mir einfach. Wenn ich mir einen neuen Ort für eine neue Stelle hätte aussuchen dürfen, wäre es auch Monheim gewesen." Zeitnah soll nun die freigewordene Führungsstelle in Heiligenhaus neu besetzt werden. Wann genau das sein wird, steht noch nicht fest. Genauso wenig wie der Zeitpunkt, an dem die Sanierungsarbeiten der alten Villa Kiekert abgeschlossen sein werden und die Polizei Heiligenhaus dorthin zurückkehren kann.