Heiligenhauserin feiert glückliche Weihnachten mit Fremden

. Bereits am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages postet Moa Ann-Sofi Krokfors überglückliche Worte auf ihrem Facebook Account: „Gestern Abend habe ich die absolute Hammer- Weihnacht gefeiert mit wildfremden Heiligenhausern. Es war unglaublich schön, wir haben gelacht, vor Rührung geweint, intensive Gespräche geführt, Musik gemacht und natürlich viel gegessen.“ Und auch noch Tage später, ist die gebürtige Finnin regelrecht überwältigt von den Erlebnissen am Heiligen Abend. „Ich hatte eigentlich keine besonderen Erwartungen, aber hätte ich welche gehabt, sie wären um ein vielfaches übertroffen worden.“

Heiligabend nicht alleine sein – das war der große Wunsch von Moa Ann-Sofi Krokfors

Rückblende: Anfang Dezember war in der 46-jährigen der Wunsch gereift, den Weihnachtsabend nicht alleine verbringen zu wollen. So entschied sie sich aktiv zu werden, postete ihr Anliegen in den sozialen Netzwerken, aber erst ein Bericht in unserer Zeitung habe das erhoffte Feedback gebracht, sagt die Gastgeberin. „Als erstes meldete sich Helga bei mir, eine 70-jährige alleinstehende Dame, dann kam noch Herbert dazu, dessen Ehefrau im Frühjahr verstorben ist und spontan, am 23. abends, rief mich auch noch Michael an.“

Auch Herbert (links) und Michael haben den gemeinsamen Abend sehr genossen. Alle wollen sich gerne bald wiedertreffen. Foto: Moa Ann-Sofie Krokfors

Der 50-jährige wohnt gar nicht weit weg von Ann-Sofi Krokfors, die erst vor wenigen Monaten von Ratingen nach Heiligenhaus umgezogen ist. „Ich hatte davon in der Zeitung gelesen und war von Anfang an begeistert von der Idee. Aber erst kurzfristig konnte ich mich durchringen, mich zu melden. Gott sei Dank, ansonsten hätte ich den Abend vermutlich ziemlich einsam verbracht. Es war einfach toll“, schwärmt auch Michael, der für das gemeinsame Essen Lachs und Tiramisu beigesteuert hat. Eigentlich, so resümiert Moa Ann-Sofi Krokfors, habe es vom ersten Augenblick an gepasst. „Als alle pünktlich um 18 Uhr die Treppe zu meiner kleinen Dachgeschosswohnung hochkamen, da war das Eis schon gebrochen, wir haben uns in die Arme genommen, uns gedrückt. Die Chemie stimmte perfekt.“ Die gelernte Reitlehrerin und leidenschaftliche Musikerin strahlt, wenn sie an die Stunden zurückdenkt. „Michael hatte einen Art Kennenlernkartenspiel mitgebracht, das war eine tolle Sache und wir haben unglaublich intensiv gequatscht, mal Lustiges, mal Anekdoten und es gab auch traurige Momente, zumal ja Herbert erst vor kurzem seine Frau verloren hat. Aber wir haben das alle gemeinsam getragen, ich habe dann noch gesungen und Gitarre gespielt. Es war alles einfach nur wunderbar und wir werden uns ganz bald wiedersehen.“