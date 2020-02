Heiligenhauserin Nike will beste Vorleserin im Kreis werden

Könnte Nike Sarnoch aus dem Kaffeesatz lesen, wüsste sie bereits jetzt, ob sie am Donnerstagnachmittag den Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs der Sechstklässler gewinnen wird. Aber: Die Elfjährige kann zwar lesen, aber nur aus Büchern. Das aber kann sie richtig gut, schließlich hat die Gesamtschülerin den Stadtwettbewerb Heiligenhaus bereits für sich entschieden.

Dialoge sind Nikes Stärke

„Ich glaube meine Stärke sind die Dialoge“, sagt Nike ein wenig schüchtern und umklammert mit ihren Händen den etwa 300 Seiten „dicken Schinken“, aus dem sie sich für den anstehenden Vorlesewettbewerb eine Passage ausgesucht hat, „es liegt mir mit der Stimme in verschiedene Rollen zu schlüpfen.“ Und tatsächlich: Als Nike Seite 176 des Fantasyromans aufschlägt und zu lesen beginnt wird klar: Die junge Heiligenhauserin weiß, wie richtiges Vorlesen funktioniert. Sie liest mal schnell, mal langsam, laut wechselt mit leise, sie macht Pausen an den richtigen Stellen. „Nike hat schon immer Bücher verschlungen“ erinnert sich ihre Mutter Verena, die natürlich, gemeinsam mit Schwester Flora, am Nachmittag beim Lesen in der Stadtbücherei feste die Daumen drückt.

Kuscheltier Pia bringt Nike Glück

Aus welchem Fantasy-Roman Nike vorlesen wird, bleibt bis zum Wettbewerb ein schwer gehütetes Geheimnis. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Ich bin tierisch aufgeregt“, verrät Nike, aber ich habe mein Kuscheltier Pia immer dabei, das gibt mir Ruhe und hilft mir gegen das Lampenfieber.“ Insgesamt zehn Kinder aus den zehn Kreisstädten treten gegeneinander an: Neun Mädchen und ein Junge. Nikes Freundin Kirstin kann übrigens auch nicht aus dem Kaffeesatz lesen, weiß aber trotzdem schon, wer gewinnt: „ Natürlich Nike, wenn die liest, wird’s richtig spannend.“