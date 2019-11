Hier stehen diese Woche die Blitzer im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. In dieser Woche kontrollieren Polizei und Kreis wieder die Geschwindigkeit. Die Blitzer stehen im Kreis Mettmann an folgenden Messstellen.

Der Kreis Mettmann, die Kreispolizei Mettmann und die Stadt Velbert kontrollieren in dieser Woche wieder die Geschwindigkeit der Autofahrer. Darunter auch drei Mal in Heiligenhaus.

Geblitzt wird am Montag, 25. November, in Langenberg (Bökenbuschstraße), Velbert-Mitte (Hans-Böckler-Straße, Am Lindenkamp), Neviges (Asbrucher Straße), in Hilden (Kölner Straße, Lindenstraße) und Langenfeld (Schulstraße, Kaiserstraße).

Am Dienstag, 26. November, stehen die Kontrolleure in Langenberg (Kohlenstraße, Voßnacker Straße), Velbert-Mitte (Am Nordpark), Neviges (Kirchstraße), in Heiligenhaus (Rheinlandstraße, Südring), Ratingen (Mintarder weg, Duisburger Straße) und Hilden-Süd.

Kontrolliert wird von Montag bis Freitag

Radargeräte werden am Mittwoch, 27. November, aufgestellt in Langenberg (Kuhler Straße), Velbert-Mitte (Nevigeser Straße, Poststraße), in Neviges (Kuhlendahler Straße), Haan (Landstraße, Flurstraße), Hilden (Weidenweg, Beethovenstraße) sowie Monheim-Mitte.

Obacht heißt es am Donnerstag, 28. November, in Langenberg (Hauptstraße), Velbert-Mitte (Am Kostenberg), Neviges (Neustraße, Nevigeser Straße) und in Heiligenhaus (Nordring, Velberter Straße). Außerdem blitzt es in Langenfeld (Langforter Straße, Zehntenweg) und Ratingen-Breitscheid.

Nicht zu schwungvoll ins Wochenende starten sollten Auto- und Motorradfahrer am Freitag, 29. November, in Langenberg (Wodanstraße, Plückersmühle), Velbert-Mitte (Kastanienallee), Neviges (Am Rosenhügel), Haan (Kampstraße, Sauerbruchstraße), Ratingen (Brandenburger Straße, Breitscheider Weg) sowie in Heiligenhaus-Mitte.