Hier stehen nächste Woche die Blitzer im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. In der kommenden Woche kontrollieren Polizei und Kreis die Geschwindigkeit. Die Blitzer stehen im Kreis Mettmann an folgenden Messstellen.

Die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann kontrollieren auch in der kommenden Woche wieder die Geschwindigkeit. Dabei ist Heiligenhaus zweimal dran.

Am Rosenmontag, 24. Februar, sind keine Messungen vorgeplant. Dafür aber am Dienstag, 25. Februar, in Langenberg (Bleibergstraße), Velbert-Mitte (Poststraße, Langenberger Straße) und Neviges (Asbrucher Straße). Auf das Tempo achten sollten auch Autofahrer in Wülfrath (Ellenbeek), Ratingen (Neanderstraße, Schützenstraße), Langenfeld (Eichenfeldstraße, Langforter Straße) sowie in Hilden-Nord.

Auch an anderen Stellen kann immer kontrolliert werden

Am Mittwoch, 26. Februar, werden die Blitzer in Langenberg (Wodanstraße), Velbert-Mitte (Deller Straße, Kastanienallee), Neviges (Elsbeeker Straße), in Velbert-Rottberg, Heiligenhaus (Nordring, Velberter Straße), Wülfrath (Düsseler Straße, Zur Hotzepar) und Langenfeld (Eichenfeldstraße) aufgestellt.

Ganz besonders auf den Tacho aufpassen sollten Fahrer am Donnerstag, 27. Februar, in Langenberg (Nierenhofer Straße, Kuhler Straße), Velbert-Mitte (Am Kostenberg), Neviges (Neustraße), Ratingen (Mintarder Weg), Hilden (Baustraße, Schalbruch), Langenfeld (Auf dem Sändchen, Zehnten Weg) sowie in Monheim-Mitte. Kontrolliert wird am Freitag, 28. Februar, in Langenberg (Bökenbuschstraße), Velbert-Mitte (Hans-Böckler-Straße), Neviges (Siebeneicker Straße, Antoniusstraße), Heiligenhaus (Talburgstraße, Hauptstraße), Ratingen (Brandenburger Straße, Duisburger Straße), Hilden (Kölner Straße, Hochdahler Straße) und Haan-Mitte.

Am Samstag, 29. Februar, sind keine Messungen geplant. Darüber hinaus müssen Verkehrsteilnehmer an allen Stellen und zu jeder Zeit im Kreisgebiet immer mit Tempokontrollen rechnen.