Individuelles aus Heiligenhaus als Last-Minute-Geschenk

Auch alt mach neu, so lautet das Motto von Ina und Alex Fendel: Ihr „Haus der schönen Dinge“ macht seinem Namen alle Ehre, das junge Ehepaar bietet dort Unikate aller Art an – von Deko-Artikeln bis zu liebevoll und aufwendig restaurierten Möbeln „Was sehr beliebt ist, sind unsere alten Grubenlampen und unsere gusseisernen Stöffchen in unterschiedlichsten Formen“, erklärt Alex Fendel und zeigt dann noch auf ein Hundenapfgestell, ebenfalls aus geschwungenem Gusseisen, „damit ist man mit dem individuellen Geschenk auf der sicheren Seite.“

Auch mal einen Workshop verschenken

Heiligenhaus Gutscheine aus dem Reisebüro Auch im Reisebüro im Rathaus-Center kann man, allerdings nur noch am 23. Dezember, individuelle Geschenke erstehen. Ob Busreise oder Musicalbesuch, Mitarbeiterin Annette Schröder stellt Gutscheine in jeder beliebigen Höhe aus. Das Reisebüro hat am Montag, 23. Dezember, von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Heiligabend bleibt das Reisebüro zu.

Das „Haus der schönen Dinge“ bietet aber neben dem klassischen Verkauf noch viel mehr: In den hinteren Hallen des ehemaligen Fabrikgebäudes stehen große Leinwände auf Staffeln, Maltuben liegen herum, auch Pinsel. „Unser Mitarbeiter Jens Scholz ist Künstler und bietet Kurse und Workshops in allen erdenklichen Formen an, darunter auch Mal-Einzelstunden, die sich sicher ebenfalls als Geschenk gut eignen würden.“ Geöffnet hat das Haus der schönen Dinge, am Montag, 23. Dezember, von 9 Uhr bis 16 Uhr und Heilig Abend von 9 bis 12 Uhr.

Zahlreiche Heiligenhaus-Souvernirs

Schönes auch für Fiffi: Alex Fendel zeigt einen Hundenapf aus Gusseisen. Foto: Danni Funke

Wer gerne etwas mit direktem Bezug zu Heiligenhaus verschenken möchte, ist in der Buchhandlung „Bücher und mehr“, Hauptstraße 209, richtig. Hier gibt es zahlreiche Heiligenhaus-Souvenirs, vom Bleistift mit einem farbigen Swarovski-Stein über Zollstock und Tassen bis hin zur Umhängetasche mit extralangen Henkeln. „Ein Kunde verschenkt dieses Jahr eine Tasse an seine spanische Freundin in Madrid, die bekommt jedes Jahr etwas mit Bezug zu Heiligenhaus“, erzählt Inhaberin Edelgard Kotthaus. Auch ein Kochbuch mit typischen regionalen Gerichten und der Postkartenkalenders mit alten Stadtansichten sind beliebte Präsente. Geöffnet hat „Bücher und mehr“ am 23. Dezember von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, Heiligabend von 9 bis 13 Uhr.

Feinkostkörbe für Gourmets

Ebenfalls etwas Stadttypisches kann verschenken, wer vor dem Fest noch bei „Special Wines“, Hauptstraße 145, vorbeischaut. Inhaber Andreas Triffterer verkauft die „Schlotschmed“-Produkte und Säfte der Süßmosterei Dalbeck. Außerdem stellt er für Gourmets gern Feinkostkörbe zusammen, die neben Wein auch Essig und Öl, Kaffee, Kräuter oder Pfälzerwurstwaren enthalten können - je nach Wunsch. Und den Kunden, die sich für einen leckeren Tropfen erwärmen können, legt er georgische Weine ans Herz, „in weiß oder rot, das ist mal etwas Besonderes.“ Essen kann man Wein übrigens auch: in Form von Weingelee, das Triffterer ebenfalls vorrätig hat. Geöffnet hat „Special Wines“ Montag von 10 bis 19 Uhr und an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr.