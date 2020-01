Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infoabend: Ausbildung zum Kinderhospizbegleiter

Heiligenhaus. Für das neue ambulante Kinder- und Jugendhospiz in der Selbeck werden noch ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Auf einem Informationsabend am Mittwoch, 22. Februar, um 18 Uhr, Rügenstraße 1-3, wird die dreimonatige, kostenfreie Ausbildung zum Kinder- und Jugendhospizbegleiter näher vorgestellt. Die Ausbildung beginnt am 5. Februar und umfasst 112 Unterrichtsstunden, die an Samstagen und unter der Woche abends stattfinden. Eine Anmeldung zum Infoabend ist nicht nötig. Info: 0151/240 855 29.