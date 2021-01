Infopunkt der Bergischen Diakonie berät alle Heiligenhauser

Der Infopunkt der Bergischen Diakonie in Heiligenhaus.

Heiligenhaus. Sozialberatung findet auch in der Corona-Krise statt. Die Bergische Diakonie lädt in ihren Heiligenhauser Infopunkt ein.

Auch in der Krise haben viele Menschen Beratungsbedarf. Wie beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis, Wohngeld oder Rente? Kann ich gegen die Kündigung wehren? Wo erhalte ich Hilfe bei Überlastung? Was mache ich wenn mich die Krankenkasse aussteuert? In unserer Familie wird zu viel Alkohol getrunken? Fragen wie diese gehören zum

Birgit Kuhn, Dipl.-Pädagogin mit langjähriger Erfahrung in der Beratung und Begleitung, steht Ratsuchenden zur Seite. Mit fachkundigem Rat, praktische Tipps, Hilfestellungen sowie Vernetzung in örtliche Angebote unterstütze sie die Ratsuchenden dabei, gute Lösungen zu finden. Die Beratung ist kostenfrei, unterliegt der Schweigepflicht und wird ermöglicht durch die Kooperation zwischen der Stadt Heiligenhaus und der Bergischen Diakonie.

Um Anmeldung wird gebeten

Statt findet diese jeden Mittwoch in der Zeit von 11 bis 15 Uhr. Der Infopunkt der Bergischen Diakonie ist zu finden in der Rheinlandstraße 26. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Terminvereinbarung unter 02056/5827920 gebeten.