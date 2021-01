Jetzt wieder Plätze sichern für Heiligenhauser Entdeckercamp

Heiligenhaus. Das Heiligenhauser Umweltbildungszentrum bietet in den Ferien wieder spannende Betreuung in der Natur. Anmelden sollte man sich schnell

Es geht wieder in den Wald - auch in diesem Jahr bietet das Umweltbildungszentrum in den Ferien erneut Entdeckercamps für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an. Die Anmeldungen für alle drei Camps starten am kommenden Montag, 11. Januar.

Abenteuer erleben, einen Staudamm bauen, mit Naturmaterialien basteln und so richtig dreckig werden: Bekannt und beliebt sind die Camps in den Oster-, Sommer- und Herbstferien, die all das möglich machen. Auch zu Coronazeiten bieten Förster Hannes Johannsen und das kreative und erfahrene Betreuerteam wieder spannende Spiel- und Lernmöglichkeiten für Grundschüler an.

Plätze sind schnell weg

Das Ostercamp geht von Dienstag, 6. April bis Freitag, 9. April, täglich von 8.30 bis 13 Uhr. Das Sommercamp dauert täglich von 8 bis 16 Uhr und findet sowohl von Montag, 2. August, bis Freitag, 6. August, als auch von Montag, 9. August, bis Freitag, 13. August statt. Eine Anmeldung ist für eine oder zwei Wochen möglich. Auch im Herbst geht es wieder in die Natur, und zwar von Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober. Die Zeiten sind die gleichen wie zu Ostern.

Die Anmeldung startet am Montag, 11. Januar und ist möglich bis Sonntag, 24. Januar, Interessenten sollten aber nicht zu lange warten. Genutzt werden kann das Formular auf https://ubz-heiligenhaus.de/kontakt/terminanfrage/. Die Preise für die Entdeckercamps betragen 40 Euro in den Osterferien und 50 Euro in den Herbstferien. Im Sommer richten sich die Teilnahmegebühren nach den Preisen für die Stadtranderholung.