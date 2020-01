Für das Jubiläumsjahr sind im Herbst viele Veranstaltungen geplant. So wird es ein Rockfestival auf der Autobahn geben, eine Feier mit geladenen Gästen am Waldhotel, ein Kinderfest mit Stadtrallye und eine Aufführung des „Düsseldorfer Schauspielhauses to go“.

Außerdem erscheint eine Dokumentation zu 25 Jahren Stadtmarketing.

Jubiläum wird groß gefeiert