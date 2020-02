Junge Vorlese-Cracks traten in Heiligenhaus gegeneinander an

Zum ersten Mal fand der Kreisentscheid des Schüler-Vorlesewettbewerbs in der Heiligenhauser Stadtbücherei statt: Die besten Vorleser aus den zehn Kreisstädten kamen zusammen, um aus jeweils einem bekannten und einem unbekannten Text vorzulesen. Sichtlich gespannt saßen die teilnehmenden Sechstklässler auf ihren Plätzen, die mitgebrachten Bücher fest in den Händen. Neun Mädchen und ein Junge hatten sich in den Stadtentscheiden gegen ihre Altersgenossen durchgesetzt und durften nun in der nächsten Runde des vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstalteten Wettbewerbs antreten.

Bei den Büchern ging es bunt zu

„Ihr seid also alle schon Gewinner“, begrüßte Büchereimitarbeiterin Christiane Elwers die Vorlese-Cracks und freute sich darüber, dass einige passend zu Altweiberfastnacht sogar kostümiert erschienen waren. Bunt ging es auch in den Büchern zu, die drei Fragezeichen, ein Ausflug in die Märchenwelt, die Suche nach einem ausgebüxten Huhn und Dschungelabenteuer waren nur ein paar der ausgewählten Themen.

Junge Ratingerin gewinnt den Wettbewerb

Den Fremdtext hatte Christiane Elwers dann passend zum Tag ausgewählt: In „Leon Reed: Zack ins Abenteuer“ geht es um einen Jungen, der sich auf einen Lesewettbewerb vorbereitet und dabei auf einen rätselhaften Schlangen-Füller stößt, der Wörter verschwinden lässt. Alle Schüler gaben ihr Bestes: Mal laut, mal leise, mit unterschiedlicher Betonung und viel individuellem Einsatz präsentierten die kompetenten Vorleser die Texte - gewinnen konnte schließlich aber nur eine: Irene Matthes aus Ratingen wird den Kreis Mettmann im April beim Bezirksentscheid vertreten. Der Geheimtipp der Siegerin, die das Carl-Friedrich-Weizsäcker-Gymnasium besucht, ist dabei ganz einfach: „Man muss viel Spaß am Lesen haben“.